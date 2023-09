I mercatini natalizi di Siror di Primiero, Trentino

Informazioni, date e orari del mercatino di Natale

Calendario delle aperture

Novembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

A pochi km dasorge il delizioso paesino di Siror , dove ogni anno viene allestito uno dei più visitati. Per l'occasione, lungo le vie del borgo si respira un’atmosfera unica grazie a un'ambientazione suggestiva fatta di decorazioni, luci e profumi.La XXIX edizione del mercatino di Natale, organizzata dal Comitato Cultura e Tradizione di Siror, consente ai visitatori di rivivere la magia del Natale tramite un programma ricco di eventi, concorsi, sagre e mostre. Il centro storico ospita le classichedove commercianti e artigiani locali proporranno le loro originali creazioni e gli ottimi prodotti enogastronomici.I turisti possono così godere della magia del Natale acquistando addobbi, presepi in legno, candele, prodotti tessili realizzati a mano, articoli in feltro, vetro e creta. Presso glisi gustano le numerose golosità dolci e salate della tradizione trentina: il Brazadel, lo speck, lo Zelten, il miele, le frittelle, le confetture locali, lee l’immancabile vin brulé.(vedi date esatte di apertura nello specchietto riepilogativo qui sotto), il mercatino di Siror e la splendida Valle di Primiero, nel cuore delle, sanno incantare grandi e piccini attraverso giri in troika (slitta in legno trainata da un cavallo), canti natalizi, animazioni di clown, artisti di strada, musicanti e la tradizionale fiaccolata di San Nicolò.Inoltre, durante il Mercatino di Natale scultori da tutta Italia parteciperanno al tradizionale Simposio di Scultura “Arte Natale” e daranno vita a piccoli capolavori in legno.Mercatino di Natale - Christkindlmarkt e saporicentro storico di Siror (Primiero San Martino di Castrozza, provincia di Trento).26 novembre, 3-8-9-10-17 dicembre 2023.dalle ore 10:30.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale area camper presso campeggio della Tognola e Fiera di Primero.Sosta auto con bus navetta nei parcheggi Imr (località Sieghe) e Mezzano.in auto percorrendo l'autostrada A13 uscita Padova Ovest direzione Cittadella - Bassano - Fonzaso - San Martino; autostrada A4 e A31 uscita Dueville direzione Bassano - Fonzaso - San Martino; autostrada A4 e A27 uscita a Treviso direzione Montebelluna - Feltre - Fonzaso - San Martino; autostrada A22 uscita Trento direzione Val Sugana - Arsiè - Fonzaso - San Martino.In treno: le stazioni ferroviarie più vicine sono quelle di Feltre e Trento.