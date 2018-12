Il mercatino di Natale a Cividale del Friuli

Mercatino di Natale a Cividale del Friuli

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

I mercatini di Natale di Cividale del Friuli non si svolgono quest'anno nella tardizonale cornica dl centro storico, ma presso il centro commerciale "Borc di Cividât".La manifestazione "" è in programma dall'8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 ed è organizzata dall'Associazione Culturale di Promozione Sociale “Magia Delle Mani”.Tra le bancarelle del mercatino si possono trovafer tante idee regalo con artigianato di qualità proposto da oltre 60 espositori che esporranno a rotazione le proprie creazioni.Non ci saranno solo i classici mercatini: in calendario sono previsti anche tanti laboratori per grandi e piccini.Ricordiamo infine che Cividale è anche famosa per il suo caratteristico mercatino dell'usato, il "Baule del Diavolo", che si svolge ogni ultima domenica del mese.Magie del Natale in Borccentro commerciale Borc di Cividât, Cividale del Friuli (Udine).dall'8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 (chiuso il 25-26 dicembre e l'1 gennaio).dalle 9 alle 19:30.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.