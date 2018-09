I mercatini di Natale a Bruges, Belgio

Informazioni utili

Anche il Belgio quest’anno viene investito dalla magia di Natale. Bruges , la Venezia del Nord, ospita ancora una volta la bellezza deiInil campanile si illumina totalmente e la piazza si riempie deicolmi di prodotti speciali per le nostre feste. Fantastiche idee regalo, addobbi, oggetti di artigianato e prodotti culinari per tutti i gusti saranno disponibili nella piazza, al cui centro viene allestita unaPasseggiando per le bellissime vie del centro storico illuminato a festa potrete riempirvi gli occhi di cose belle. Bruges è infattied entra nel cuore di chiunque abbia la fortuna di camminare fra i suoi splendidi palazzi patrizi e le case della ricca borghesia mercantile che qui tanti secoli fa ha investito, contribuendo a creare il mito di questa città immortale. Lungo gli stretti canali, fra le belle architetture medievali verrà allestito uno spettacolo unico.Spostandovi da Grote Markt troverete intanti altri mercatini con abiti e decorazioni natalizie. Fra le tante meraviglie proposte dalle bancarelle sarete “costretti” a provare un bicchiere die ad assaggiare i deliziosi, biscotti speziati a forma di Santa Claus.Dopo aver trascorso una giornata fra le numerose bancarelle salite i 366 gradini della torre civica della piazza del mercato e ammirate lo spettacolo della città vista dall’alto. Il, questo il nome della torre, ospita al suo interno un carillon di 47 campane e in occasione delle feste suona una splendida. Cercate fra gli chalet i regali più adatti e provate i squisiti biscotti all’uvetta e alle ciliegie, i, e deliziatevi con il goloso, fatto di pan di spagna, rum e crema. Entrate nelle chiese e fermatevi ad ascoltare iche intonano splendidi canti natalizi lasciandovi trasportare dalle musiche e riposandovi dopo una giornata alla scoperta della città.Larecatevi alper la messa di mezzanotte, l’atmosfera è davvero suggestiva. Infine, se avete la fortuna di trascorrere qui il vostronon dimenticatevi delladelle nozze fra Carlo il Temerario e Margherita di York , celebratesi nel 1468 e con le quali venne sancita l’alleanza fra Borgogna Quello che ha luogo a Bruges è davvero uno spettacolo unico. Concedetevi unafra le stradine del centro e ammirate le architetture medievali e tipicamente nordiche, tutte rese ancora più belle da luci colorate e addobbi natalizi, respirando nell’aria il profumo di zenzero e cannella.Mercatini di Natale - Marché de Noël - KerstmarktGrote Markt, Bruges/Brügge (Belgio).dal 23 novembre 2018 all'1 gennaio 2019.(da confermare): dalla domenica al giovedì dalle 10:30 alle 22;venerdì e sabato dalle 10:30 alle 23;Il 24 dicembre dalle 10:00 alle 17:00Il 25 dicembre solo nel pomeriggio.maggiori informazioni sul sito ufficiale : per raggiungere Bruges potete scegliere l’aereo.In Belgio gli aeroporti principali sono il Bruxelles International, l’Aeroporto di Zaventem e l’Aeroporto di Charleroi Bruges è poi ottimamente collegata a Bruxelles ed Anversa dai treni.Il viaggio in macchina dall’Italia è piuttosto lungo, da Roma sono necessarie 15 ore di viaggio.Da Bruxelles la città dista poco più di un’ora percorrendo l’E40 in direzione di Bevrijdingslaan/N351 verso Bruges.Bruges è per lo più limitata al traffico ma sono disponibili numerosi ed ampi parcheggi alle porte della città.