I mercatini di Natale al castello di Limatola

Il paesino di(in provincia di Benevento) prende vita quest'anno. Il suo affascinante castello diventa una calamita in grado di richiamare migliaia di persone, perché in occasione delle imminenti festività l’antico edificio diventa sede di un suggestivo, ormai giunto alla XIII edizione.Qui tantissimi artisti del legno, del vetro e della ceramica proporranno le loro creazioni: si potrà trovare di tutto, dagliaipassando per le immancabilifatte dagli abili artigiani locali, senza dimenticare la sezione dedicata al mercato medievale con le riproduzioni dei mestieri e delle corporazioni delle arti tipiche dell’epoca.Come sempre, però, tra i protagonisti del Natale ci sono i. I profumi di roccocò, susamielli, divino amore, zeppole e struffoli riempiranno l’aria insieme all’aroma del vin brulé.Lo spettacolo è arricchito dalla presenza di artisti circensi, musica e animazioni, ma soprattutto non manca, pronto ad accogliere i più piccini nel suo cottage allestito per l'occasione.La scenografia propone quest'anno lanel Paese dei Balocchi, la, il Tunnel del Tè pazzo, il Mago di Oz nel Bosco Incantato, il Grande Tiglio, lo, l'Albero dei Desideri e la Tana del Grinch.In programma ci sono artisti e ospiti come Monsierur Davide, il mago Abacuc, i Giullari di Davide Rossi, Scacco Matto, il Giullar Leo, il teatro di puppets natalizi, gli zampognari, la banda dei Babbi Natale e molti altri.All'interno della manifestazione è disponibile anche un'area food. L'ingresso alla manifestazione è a pagamento e i biglietti possono essere acquistati anche online.Cadeaux al CastelloCastello di Limatola (Benevento).dall'11 novembre all'11 dicembre 2022.11-12-13, 18-19-20 novembre 2022;tutti i giorni dal 25 novembre all'11 dicembre 2022.dal lunedì al giovedì ore 10-22;venerdì ore 10-23:30;sabato e domenica ore 9-23:30.Mercoledì 7 dicembre ore 10-23:30.Entrata romantica tutti i sabati e venerdì 9 dicembre dalle 20 alle 23:30.- dal lunedì al giovedì adulti 5 € / bambini dai 3 ai 10 anni: 3 €;- venerdì adulto 8 €, bambini 3 €.- Sabato/domenica e 8-9 dicembre:mattina (dalle ore 9 alle 16) adulti 10 €, bambini 5 €pomeriggio (dalle ore 16:30 alle 23:30) adulto 15 €, bambini 5 €.- Mercoledì 7 dicembre adulti 10 €, bambini 5 €.- I bambini sotto i 3 anni non pagano.I biglietti possono essere acquistati online su i-ticket o direttamente alla biglietteria del Castello dal lunedì al venerdì, oppure presso i rivenditori autorizzati i-ticket.maggiori informazioni sul sito ufficiale da nord percorrendo l’A1 uscire a Caianello e proseguire per Benevento. Prendere quindi l’uscita per Sant'Agata de' Goti e proseguire lungo la fondovalle Isclero fino a Limatola.Provenendo dall’A14 uscire a Termoli e proseguire per Boiano – Benevento, seguire poi le indicazioni per Telese – Caianello e uscire a Sant'Agata de' Goti. Seguire le indicazioni per Limatola lungo la Isclero.Chi viene dall’A1 provenendo da sud può uscire a Caserta Sud – Maddaloni, proseguendo vero Telese Caianello seguire e seguire le indicazioni per Limatola.Dall’A16 uscire a Benevento, percorrere tutto il raccordo Autostradale fino a Sant'Agata de' Goti percorrendo la fondovalle Isclero, quindi seguire le indicazioni fino a destinazione.A Limatola non sono presenti stazioni ferroviarie ma si può raggiungere il comune con gli autobus provenienti da Benevento.Ci sono aree parcheggio custodite e dedicate ai visitatori del Mercatino del Castello di Limatola.