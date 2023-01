Il Carnevale di Limatola

Campania, in provincia di Benevento. Il borgo di Siamo nel cuore della, in provincia di. Il borgo di Limatola conta poco più di 4.000 abitanti e si estende ai piedi di una collina in cima alla quale svetta un castello medievale di notevole importanza storica e architettonica.

È questo il contesto che fa da cornice al, organizzato dallache, grazie al contributo di centinaia di volontari, è riuscita a ridare lustro a questo evento che vanta origini storiche, risalenti agli anni '30 del secolo scorso, ma che in seguito era stato trascurato e quasi abbandonato dai limatolesi.I festeggiamenti del Carnevale, ormai giunto alla, sono in programma per tre giornate - rispettivamente il- e prevedono lae carri gastronomici per adulti e bambini, spettacoli e molto altro.Carnevale di LimatolaLimatola (Benevento).12-19-21 febbraio 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.a Benevento (48 km) si raggiunge Limatola percorrendo la SS372, SS265 e SP119.Da Caserta (14 km) si raggiunge Limatola percorrendo la SP213.