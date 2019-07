Il Festival delle Luci di Alberobello, Summer Lights

Informazioni utili, date e orari del festival

Torna a distanza di due anni, dopo le edizioni del 2016 e 2017, uno degli appuntamenti più attesi della provincia di Bari : stiamo parlando del, in agenda quest'anno ad Alberobello Si tratta di un'esperienza visiva e interattiva ambientata in uno scenario dichiarato nel 1996come quello dei trulli, senza però dimenticare anche il resto del paese, tra piazze, chiese e vicoli caratteristici, visitati ogni anno da decine di migliaia di turisti.Alberobello è uno dei borghi più belli della Puglia e per l'occasione le installazioni luminose, progettate e realizzate dai più importanti studi di grafica e design internazionali, sono protagoniste della manifestazione, collocate in diversi luoghi del paese per esaltare vicendevolmente la location e l'opera stessa.I trulli diventeranno così delle tele bianche su cui proiettare le luci, mentre altre installazioni troveranno sede in punti particolari del borgo, come ad esempio il videomapping sulla facciata Basilica dei Santi Medici.Il tutto sarà accompagnato da uno spazio espositivo e uno stand per le degustazioni allestito in Villa Don Giacomo Donnaloja (zona Chiesa S. Antonio).Non mancano spettacoli di musica e altri eventi, come il workshop "Bagliori di carta", che dal 26 al 28 luglio (ore 17:30-19:30) si svolge presso il LiFe "Food, Art & Music" in Villa Don Giacomo Donnaloja, un laboratorio di cartapesta a cura di Gesy Bianco dedicato sia ai bambini che agli adulti.THE PANTHEON OF ROCK (Lightcones, Italia) - Trullo SovranoMETAMORPHOSIS (Luca Agnani, Italia) - Basilica Santi MediciHOURLY I SIGH – CONTINUAMENTE SOSPIRO (Deni Bianco, Italia) - Piazza Gabriele D'AnnunzioLES CUBES DE LUMIERE (Jerome Toq’r, Francia) - Largo MartellottaSOCIAL SPARKLES (Toer, Olanda) - Trullo SiameseHUMAN TILES (Ocubo, Portogallo) - Chiesa di Sant'AntonioLIVE LIGHT PAINTING (Matthew Watkins, Canada) - ItineranteFRAGMENTS OF LIGHTS (Life e Luigi Console, Italia) - Piazza del Popolo.L'appuntamento si inserisce nel cartellone di eventi estivi "Trulli Viventi - Summer 2019" organizzato dall'amministrazione comunale, che dal 1° luglio al 4 settembre anima il paese pugliese.Con questa nuova edizione il, seppure molto giovane, si conferma come uno tra i più interessanti festival delle luci del panorama italiano, e potrebbe ancora crescere fino a divenire uno dei più importanti Light Festival nel mondo LiFe - Alberobello Light FestivalAlberobello (Bari).dal 20 al 28 luglio 2019.le installazioni luminose vengono accese alla sera, con il tramonto.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina ufficiale del festival e sulla pagina Facebook dedicata.ingresso gratuito.Alberobello si trova sulla SS172 tra Putignano e Martina Franca.Da Bari si può raggoungere con un percorso di 55 km seguendo la SS100 fino a Casamassima e da lì la SS172.