Alberobello Light Christmas: il festival delle luci di Natale

Mercatini di Natale e Casa di Babbo Natale

Christmas Lights ad Alberobello Dove: rione Monti, rione Aia piccola e centro storico di Alberobello (Bari). Date: dal 2 dicembre 2018 al 7 gennaio 2019. Orari: dalle 17 (da confermare). Programma:

Prezzo: in attesa del programma completo dall'ufficio stampa.

ingresso gratuito. Come arrivare: in auto percorrendo l'autostrada A14, Bologna-Taranto, uscita Gioia del Colle. Da lì dirigersi verso la S.S.171 di Santeramo e poi verso la S.S. 604 Alberobello (uscita Alberobello/Inn.dei Trulli).

In treno, dalle stazioni ferroviarie di Bari, Lecce o Taranto proseguire con taxi, autobus o Ferrovie Sud Est.

In aereo dagli aeroporti di Bari, Brindisi o Grottaglie (TA) con autobus Seap, direzione Alberobello.

In autobus da altre città d'Italia con autolinee Marozzi, da altre città pugliesi con navette delle Ferrovie Sud Est.

In nave dai porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Taranto proseguire con taxi, autobus o Ferrovie Sud Est. Dove parcheggiare: nella zona centrale (Corso Vittorio Emanuele, Piazza Matteotti, Via Tenente Cucci etc.) le tariffe sono più convenienti (0,60 centesimi all'ora), mentre in strade come Largo Martellotta e Pietra Ficcata si può scegliere di pagare 2,00 euro all'ora oppure 4,50 euro per tutta la giornata.

Calendario delle aperture

Le luci di Natale si accendono sui trulli di Alberobello Anche quest'anno, in occasione delle festività natalizie, addobbi, concerti, artisti di strada e tante luci renderanno davvero magica l'atmosfera magica in paese.è il nome dell'evento in programma all'interno del cartellone di appuntamenti “”, da non confondere con l' Alberobello Light Festival che si è svolto nel passato tra luglio ed ottobre e che negli anni scorsi aveva omaggiato anche Van Gogh Il Christmas Lights illuminerà ile il centro cittadino rendendo ancora più suggestiva, se possibile, la notte sui trulli, Patrimonio dell'Umanità dichiarato dall'UNESCO nel 1996.Nel, invece, dal 26 al 29 dicembre, si terrà la consueta rappresentazione del presepe vivente, con la giornata del 30 tenuta come eventuale riserva, in caso di maltempo.Come sempre, nel periodo delle feste ci saranno anche i classici, mostre, concerti, presepi e animazione per le strade.Lasarà ovviamente dentro a un trullo, dove attenderà i bambini per raccogliere le loro letterine.Infine segnaliamo la novità 2018 che sarà costituita dallaeretta in Largo Martellotta.Scopri tutti gli eventi della Puglia Fonte foto, cortesia Alberobello Experience