I mercatini di Natale ad Alberobello

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale ad Alberobello

Calendario delle aperture

Come ogni anno adil periodo natalizio anima uno deicon un ricco cartellone di iniziative (“” è il nome scelto per questa edizione). C’è un po’ di tutto: i classici mercatini di Natale, i percorsi luminosi del, il presepe vivente nel Rione Aia Piccola (dal 26 al 29 dicembre 2023), mostre di arte contemporanea, incontri, spettacoli, concerti e molto altro.In particolare, isono in programmapresso la Villa Don Giacomo Donnaloja.Qui i bambini possono visitare lache ospiterà dal 2 gennaio 2024 anche la Signora Befana. Non mancano mercatini e hobbisti, l’animazione e la musica in filodiffusione, giochi e creatività degli artisti di strada, una zona food dove gustare prodotti locali, olio e vino, bevande calde, pettole, panzarotti, crêpes e dolci vari. Al centro del villaggio troviamo anche ladi forma circolare a partire dal 7 dicembre.Villaggio di Natale tra i TrulliLargo Martellotta e Villa Donnaloja, Alberobello (Bari).dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco.Ulteriori dettagli sul sito e sulla pagina Facebook del Comune.Alberobello si raggiunge in auto percorrendo l'autostrada A14, uscita Gioia del Colle. Da lì dirigersi verso la S.S.171 di Santeramo e poi verso la S.S. 604 Alberobello (uscita Alberobello/Inn.dei Trulli).In treno, dalle stazioni ferroviarie di Bari, Lecce o Taranto proseguire con taxi, autobus o Ferrovie Sud Est.