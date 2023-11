La Festa di San Martino a Formello

Informazioni utili per partecipare alla Festa di San Martino

La(provincia di Roma) è un evento sempre molto atteso, sinonimo di varietà enogastronomiche e culturali, di storie e di tradizioni che vengono raccontate ai visitatori attraverso spettacoli, laboratori, ricette, prodotti e produttori nella fascinosa cornice di uno dei più bei borghi medievali dellaL'appuntamento è per il fine settimana dell'per due giorni dedicati alla. Nelle strade del centro storico di Formello troviamo gli immancabili stand gastronomici, ma anche mostre, visite guidate, animazione per bambini, passeggiate sugli asinelli, dimostrazioni di falconeria, artisti di strada, trampolieri, stornellatori e sbandieratori, e poi ancora pranzi (la domenica) e cene (il sabato) con i sapori della tradizione.Festa di San Martinocentro storico di Formello (Roma).11-12 novembre 2023.ingresso gratuito.Sabato 11 novembre: cena doppio turno ore 19:30 e 21.Domencia 12 novembre: pranzo doppio turno ore 12:30 e 14.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune e sulla pagina Facebook della Pro Loco.dal GRA di Roma si raggiunge Formello prendendo l'uscita per la SS2bis Cassia Veientana e successivamente seguendo le indicazioni per Formello.