Villaggio di Natale Flover, Bussolengo: il più grande mercatino di Natale al coperto

Ildi(provincia di Verona) è. Non solo: è anche quello che apre prima di tutti., infatti, è possibile visitare mercatino e le sue attrazioni in un’area coperta di oltre 7.000 metri quadrati interamente dedicata al Natale.Ci si può perdere tra presepi, gnomi al lavoro per costruire un meraviglioso albero, stanze con tutti i colori tendenza, le novità per arredare e addobbare la casa, artigiani al lavoro e ghiottonerie da assaggiare e regalare.Il Villaggio di Natale Flover nasce il 2 novembre 1996, prima realizzazione del genere in Italia, grazie a una felice intuizione di Silvano GIrelli: la sua visita ai, sulla famosa Romantische Straße, ispirò la realizazzione di questo "villaggio bavarese" anche in terra italiana.Se i primi anni il mercatino natalizio costituiva una piccola porzione del Villaggio Flover, ora il Villaggio di Natale è una vera e propria città che richiama ogni anno oltre 300.000 visitatori da ogni parte d'Italia e dall'estero.Il: i più piccoli che rimangono incantati nel vedere gli gnomi in movimento, tra luci, colori, e tanti sorprendenti effetti speciali, mentre i più grandi hanno la sensazione di fare un passo indietro nel tempo e di rivivere la propria spensierata infanzia. Come in un vero villaggio, ai bordi delle strade, gli artigiani al lavoro davanti agli ospiti: il pirografo che realizza quadretti bruciando il legno, la decoratrice del vetro, le creazioni in porcellana fredda e l'artgiana che realizza quadri, biglietti augurali, segnalibri e decora palline in vetro soffiato e altri oggetti con l’arte del fiore d’erbario.postale per ricevere la letterina dei desideri e farsi fotografare con i bambini, mentreè perfetto per regalarsi una bella pausa. Il menù propone specialità della tradizione natalizia per deliziare grandi e piccini. Per chi preferisce uno spuntino al volo, invece, c’è il Flover Café.L’area commerciale è quasi completamente al coperto, mentre all’aperto ci sono diverse attrazioni, come la pista di pattinaggio, il trenino Flover Express, le giostre per bambini, lae l'albero di Natale. Chi visita il Villaggio può immergersi in un vero e proprio tour natalizio: dopo aver conosciuto gli gnomi dellasi può fare una pausa golosa alla tavola calda, lasciandosi tentare da tante sfiziosità.Flover, via Pastrengo 14, Bussolengo (Verona).dal 4 novembre 2023 al 7 gennaio 2024.Chiuso il 25 dicembre e l'1 gennaio.dalle 9 alle 19:30, con orario continuato.Il 31 dicembre chiusura alle ore 18:30.ingresso gratuito.Non è necessaria la prenotazione. Gli ingressi sono contingentati e costantemente monitorati.L'ingresso alla sola pista di pattinaggio su ghiaccio è a pagamento (la sua apertura è vincolata alle condizioni meteo).maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale ci sono quattro aree parcheggio gratuite: tre per le automobili nelle aree limitrofe al Villaggio di Natale e una per gli autobus in Piazza Vittorio Veneto a Bussolengo (dietro la biblioteca).