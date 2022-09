Mercatini di Natale a Mulhouse, Alsazia (Francia)

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale a Mulhouse

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Per chi già sogna l'atmosfera magica del Natale, la città diè la destinazione ideale. Può essere infatti una tappa durante un, dato che in questo periodo la cittadina si trasforma e si abbellisce creando un ambiente speciale che pervade il centro storico.Città dalle radici industriali, Mulhouse ha saputo fare del tessuto il suo punto di forza, ottenendo un riconoscimento unico. I tessuti, ispirati alle collezioni del, ricoprono ogni anno con motivi sempre nuovi le facciate dell', di Place de la Réunion, le strade pedonali e gli chalet in occasione delle festività. Il museo stesso propone un mercatino di Natale e ogni anno cambia il tema della manifestazione.Il mercatino di Natale (foto URV/Schoenen) - o, alla francese - è posizionato nel cuore del centro storico: qui i profumi di cannella e vin brulé, le luci e le decorazioni, una vastissima scelta di prodotti artigianali di qualità danno vita a uno deiUnaabbellisce inoltre la skyline del centro e offre un magnifico punto di vista sulla cittadina.Noël à MulhousePlace de la Réunion, centro storico di Mulhouse (Francia).dal 24 novembre al 27 dicembre 2022. Chiuso il giorno di Natale.dalla domenica al giovedì ore 10-20;venerdì e sabato ore 10-21;il 24 dicembre ore10-18;chiuso il 25 dicembre;il 26 dicembre ore 12-20;il 27 dicembre ore 10-18.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Turismo di Mulhouse o sulla pagina ufficiale del mercatino.