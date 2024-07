La Festa dei Gnochi con la Fioreta a Recoaro Terme

Informazioni, date e orari della Festa dei Gnochi con la Fioreta

Ritorna la Recoaro Terme (provincia di Vicenza), in programma per due fine settimana consecutivi, rispettivamente ilProbabilmente chi non è di queste parti non sa. Innanzitutto è bene sapere che si tratta di un piatto tipico delle montagne del Recoarese, una ricetta povera e dalle origini antiche preparato dai pastori cimbri durante l’alpeggio.L’ingrediente principale è appunto la, ovvero unaprodotta nelle malghe e nei caseifici locali, raccolta al suo primo affiorare. Questa viene impastata con la farina, ottenendo così una pastella che si versa a cucchiaiate nell’acqua bollente, da dove emerge in superficie sotto forma di gnocchi, che saranno poiIn occasione della sagra, gli chef dei ristoranti La Fornace, Trattoria Mezzaluna, Locanda Seggiovia e Da Geremia preparano per i visitatori una propria versione dei prelibati Gnochi con la Fioreta, serviti nelil venerdì a cena (ore 19-23), il sabato a pranzo e cena (dalle ore 11 alle 24), così come la domenica (ore 11-22).Nei giorni della festa in paese è allestita anche un’esposizione degli attrezzi dei malgari e si possono, ma in agenda ci sono anche escursioni, un mercatino degli artigiani, dimostrazioni di preparazione della Fioreta, DJ set, sfilate storiche e molto altro. Ildi tutti gli appuntamenti si può consultare qui : Festa dei Gnochi con la Fioreta: Recoaro Terme (Vicenza).: 16-17-18 e 23-24-25 agosto 2024.: il padiglione gastronomico e il mercatino degli artigiani aprono il venerdì ore 19-23, sabato ore 11-24, domenica ore 11-22.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della festa.: Recoaro Terme dista circa 45 km da Vicenza , da dove si raggiunge percorrendo la SPV e SP246.Da Rovereto (48 km) si percorre la SS46.