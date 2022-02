La Chiamata di Marzo a Recoaro Terme

La storia della Chiamata di Marzo

Siamo in provincia di, nel cuore della splendida. Qui, ai piedi delle Piccole Dolomiti, racchiuso nella cosiddetta “conca di smeraldo”, si trova il comune diVero e proprio paradiso per sportivi ed escursionisti, questo splendido paese è anche culla die folclore mai dimenticato. Tra una gita in mountain bike e una passeggiata in montagna, potreste infatti imbattervi in una delle tante manifestazioni che animano la vita del paese, come la Chiamata di Marzo.L'evento in assoluto più caratteristico e più amato è la famosa. Questa splendida manifestazione, che curiosamente si svolge, ha origini remote.Sin dai tempi antichi, in effetti, “chiamare marzo” era cosa nota: una, alla primavera, alla nascita dei fiori e dell’amore; un grande inno alla fine dell’inverno che da queste parti è sempre stato molto sentito, per poi spegnersi durante il tragico periodo delle guerre mondiali.Nel 1979, fortunatamente, questa bella tradizione è stata riscoperta e da allora,per celebrare non solo l’arrivo di marzo, ma anche la storia stessa di questa festa e del territorio che la ospita.La Chiamata di Marzo è così attesa dai cittadini e dai turisti, che da diversi anni a questa parte si è sempre più ampliata; la grande sfilata dei carri al giorno d’oggi è solo uno dei tanti tasselli che vanno a comporre questo grande evento.Nel 2020 la XXII edizione della manifestazione era statail giorno prima della sfilata a causa dell'inizio della pandemia che stava cominciando a sconvolgere le nostre vite. Anche nel 2022 la Chiamata è stata annullata, come disposto dal Sindaco.. La prossima edizione della Chiamata di Marzo si svolgerà quindi ilIl giorno della festa inizia di norma la mattina con musica e animazione, continua nel pomeriggio con la grande sfilata e termina con la premiazione.Dai carri ai costumi, tutto è in linea con la voglia di riscoprire e di esaltare le storie, i prodotti e le secolari tradizioni recoaresi tra canti, abiti tipici, oggetti e scenografie della tradizione cimbra, ma non solo. Di solito i festeggiamenti comincianocon mostre e spettacoli teatrali in un crescendo di cultura, musica e tradizioni che raggiunge il suo climaxRecoaro Terme (Vicenza).25 febbraio 2024.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.In aereo: aeroporti “Catullo” di“ o “Marco Polo” diIn treno: stazione di Vicenza.In autobus: corse da Vicenza a Recoaro Terme ogni 30 minuti Ferrovie Tramvie Vicentine.In auto: per raggiungere Recoaro Terme è consigliabile percorrere l’autostrada A4 Milano-Venezia, uscire al casello di Alte-Montecchio e continuare sulla SP246 seguendo le indicazioni per Valdagno - Recoaro Terme.Bus navetta da Valdagno dalle ore 10 alle 19:30.A pagamento:- Parcheggio Stazione di Recoaro Terme- Parcheggio presso Ditta Facchini - zona Facchini (lungo la statale Valdagno- Recoaro)- Parcheggio S. Pellegrino di Recoaro Terme- Parcheggio Piazzale Roma di Recoaro Terme.Gratuiti:- Parcheggio Marzotto di Valdagno- Parcheggio di via Btg. Monte Berico al Maglio di Sopra- Parcheggio presso il campo sportivo di San Quirico.Per camper e roulotte:- Parcheggio Fonti Centrali di Recoaro Terme (non attrezzato)- Area Camper di via della Resistenza di Recoaro Terme (attrezzato).