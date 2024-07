La Festa del Tortello alla Lastra a Corezzo

Programma

La(frazione di Chiusi della Verna , provincia di Arezzo ) ritorna ad animare il borgo. Si tratta di un appuntamento che si svolge in queste date regolarmente dal 1995, nato quasi per gioco dall’iniziativa della gente del posto che voleva fare assaggiare questo piatto tipico della gastronomia locale. La sagra è poi cresciuta anno dopo anno, fino ad arrivare alle attuali 4.000 presenze durante le tre serate.Grazie alla collaborazione di 150 volontari che contribuiscono al successo della manifestazione, il ricavato viene interamente reinvestito nei servizi e nelle infrastrutture del paese. La Festa del Tortello alla Lastra è ormai un evento imperdibile, insignito al Senato della Repubblica con il marchio “”.dei famosi tortelli alla lastra di Corezzo è segretamente custodita dalle massaie del paese, ma sappiamo che il loro gustoso ripieno è preparato fatto con patate, sugo vegetale, parmigiano reggiano e spezie.Ogni sera, ma il programma prevede anche musica dal vivo, spettacoli, animazione e uno spettacolo piromusicale, oltre a due serate in anteprima (10-11 agosto) di festa in Piazza Europa.- Sabato 10 agosto, ore 21:30, commedia in Piazza Europa "Il paese dei Folli", a cura dell’Associazione Amicarete.- Domenica 11 agosto 2024, ore 21:30, concerto in Piazza Europa della Banda Musicale di Soci diretta dal Maestro Nicolas Gelli.Lunedì 12 agosto 2024Ore 18:30 Apertura stand gastronomico.Ore 20-21:15: Intrattenimento di magia con Magico Matteo - prestigiatore e illusionista direttamente dai Soliti Ignoti (Rai 1).Ore 21:15-21:30 Freestyle sotto le Stelle - Esibizione di danza Freestyle Dance School.Ore 21:30-24 Ballo con Orchestra Spettacolo Foscoli.Martedì 13 agosto 2024Ore 18:30 Apertura stand gastronomico.Ore 22:30-1 a.m. La Notte de “Il Porto” con Ricky Le Roy e Luca Pechino.Mercoledì 14 agosto 2024Ore 18:30 Apertura stand gastronomico.Ore 21-23:45 Ballo con Sandra & EXTRAband.Ore 23:45-00:15 Spettacolo piromusicale.Ore 00:15-3 a.m. Supreme on Tour.Lunedì 12 agosto 2024Ore 15:30 Boschi sonori - Camminata alla scoperta della Vallesanta con aperitivo a fine percorso (info e iscrizioni Cooperativa Inquiete).Ore 17-23 Animazione e giocoleria per bambini - Giochi in legno a cura di Associazione DEVA.Ore 18:30 Mangiafiabe - Passeggiata accompagnati dalle fiabe da "mangiare", un’esperienza teatrale da vivere.Ore 21 Alberto Marioni in "L’era meglio se pigliavo la Sita".Ore 17:30-24 Mercatale della Vallesanta e aperitivo - Musica in Piazza Europa con "SkyLab".Martedì 13 agosto 2024Ore 17-23 Animazione e giocoleria per bambini - Giochi in legno a cura di Associazione DEVAOre 17:30-24 Mercatale della Vallesanta e aperitivo - Musica in Piazza Europa con "Baldo&Papero".Mercoledì 14 agosto 2024Ore 17-23 Animazione e giocoleria per bambini - Giochi in legno a cura di Associazione DEVA.Ore 17:30-24 Mercatale della Vallesanta e aperitivo - Musica in Piazza Europa con “I Patagarri”.: Festa del Tortello alla Lastra: Corezzo, fraz. di Chiusi della Verna (Arezzo).: dal 12 al 14 agosto 2024.: ingresso gratuito.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco.: Corezzo è un borgo a 760 m s.l.m. nel cuore delle Paro delle Foreste Casentinesi, qausi al confine tra Toscana e Romagna. Il paese si trova sulla Strada Provinciale Val di Corezzo, che collega i due principali luoghi di culto della zona, ovvero il Monastero di Camaldoli e il Santuario della Verna, dai quali dista circa 15 Km.