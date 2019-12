I mercatini di Natale a Chiusi della Verna

Mercatini di Natale a Chiusi della Verna

Il paese di, in provincia di, è una località nota soprattutto per il santuario dove San Francesco ricevette le stimmate.Meta di pellegrinaggi, il borgo si prepara ad accogliere i turisti anche nel periodo natalizio, per la V edizione dei, che si svolgerannosecondo il calendario di aperture che riportiamo nello specchietto riepilogativo a fondo pagina.Organizzato dalla Pro Loco La Verna, l'evento è l'occasione per animare la cittadina nei giorni di festa, per realizzare un punto di incontro alla scoperta di specialità tipiche del posto.Nellaverranno allestiste una serie di strutture di legno che ospiteranno stand gastronomici e di, con idee regalo, oggetti originali e tante decorazioni per rendere ancora più magico e suggestivo il Natale.Inoltre sarà organizzata un'area "golosità" dove si potranno assaggiare dolcezze e leccornie come la cioccolata calda, gli strudel, lo zucchero filato, i bomboloni, gli hot dog, le patatine, la pizza, le caldarroste e tante altre prelibatezze.Tante le animazioni e gli eventi delle giornate dei mercatini: la Casa di Babbo Natale, musica, spettacoli e alcuni appuntamenti imperdibili come quello dell'8 dicembre, quando è previsto il lancio del panforte, oppure il suggestivo lancio delledi domenica 22 dicembre.Parco Martiri della Libertà, Chiusi della Verna (Arezzo).24 novembre, 1-8-15-22-23-24 dicembre 2019.dalle 10 alle 21.tutte le informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Pro Loco.da nord sull'A14 uscita a Cesena Nord, proseguire sulla SS3BIS/E45, uscire a Pieve Santo Stefano Nord, e continuare sulla SP208 per Chiusi della Verna.Da sud con l'A1 uscita a Orte, continuare sulla SS204 e poi SS675, proseguire in direzione Cesena e seguire le indicazioni precedenti.