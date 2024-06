Lo Svicolando Festival a Montecassiano

Informazioni utili, date e prezzi dello Svicolando Festival

Calendario delle aperture

Giugno 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

L’atmosfera gioiosa, colorata, musicale di Montecassiano ritorna ilper la 18° edizione. Siamo in provincia di Macerata , in uno dei borghi medievali più belli delle Marche , dove puntualmente nel secondo fine settimana di giugno l’associazione Zandagruel organizza questo appuntamento che anima il paese con tanta passione per la cultura, l’arte e la solidarietà.All’insegna del motto “Il gioco è bello quando dura 3 giorni”, per l’occasione le strade e le piazze di Montecassiano si trasformano in un vivace e colorato palcoscenico a cielo aperto con tre giorni di musica, arte e cultura, grazie a un programma ricchissimo che spazia tra. La musica e gli spettacoli prendono vita ogni sera (le mostre e gli incontri partono già nel pomeriggio) e proseguono fino a notte inoltrata.La lista degli ospiti e degli artisti è davvero lunga: quest’anno tra i nomi di punta segnaliamo(venerdì 14 giugno, ore 22:45), Nicola Pigini, Stunt Pilots e Mefisto Brass (sabato 15 giugno), ma anche Clap Clap Circus (14-15-16 giugno), Auroro Borealo, Cie Bruboc e molti altri.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui principali festival di artisti di strada in Italia : Svicolando Festival: Montecassiano (Macerata).: dal 14 al 16 giugno 2024.- Svico Pass venerdì 14 + sabato 15 giugno: 6 € (5 € + 1 € di prevendita), disponibile solo online, numero limitato.- Sabato 15 giugno: 6 € (5 € + 1 € di prevendita).- Domenica 16 giugno: gratis.I ragazzi under 14 entrano gratis.Free entry dopo le 00:30.: maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook ufficiale.: percorrendo la SP77 da Macerata, superare Villa Potenza e proseguire sulla SP361 fino a Montecassiano.La stazione ferroviaria di Macerata dista 10 km dal borgo, raggiungibile in autobus.È disponibile un servizio navetta dai parcheggi ogni 10 minuti: venerdì e sabato ore 19-04 a.m., domenica ore 19-01 a.m.La navetta per tornare ai parcheggi può essere presa solamente dalla Porta Cesare Battisti.