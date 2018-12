Il Palio dei Terzieri a Montecassiano

Informazioni utili, date e orari del palio

Anchein provincia di Macerata ha un suo palio, ilche rievoca le suggestive atmosfere quattrocentesche in una(dal 15 al 21 luglio 2018) indimenticabile per chiunque vi partecipi. L’intero paese viene coinvolto nella sontuosa rievocazione storica , virtualmente ancora diviso in borghi caratteristici, appunto i, ognuno con le proprie tradizioni, le vocazioni e i costumi mantenuti in qualche modo fin dal Medioevo.Montecassiano torna agli antichi fasti dell’epoca grazie alla rappresentazione messa in atto per le strade della città vecchia da oltreimpegnati a sfilare neie nelledelle diverseinframezzate lietamente dadi prodotti tipici.Da, la manifestazione si allarga a macchia d’olio comprendendo ogni giorno nuove sfide, dimostrazioni, cerimonie e ricorrenze attive. Gliscelti da ogni terziere prestano giuramento durante ilprima di cimentarsi nelle più variegate competizioni, nelle quali sono incluse lae la, preliminari ale allache l’ultima domenica determinano i vincitori del Palio.La kermesse rievocativa è soprattutto, un parterre di eventi che si collocano a metà fra il divertimento popolare e il raccoglimento storico intorno ai fatti realmente accaduti, citiamo lache fa riferimento alla reale uccisione dinel 1393 per mano die la reminiscenza del, una giornata che ha dato origine effettivamente al Palio dei Terzieri e che si vive oggi attraverso l’imperversare di, esibizioni die l’immancabileSapori, gusto e golosità convergono nelleche aprono puntualmente tutte le sere per servire le bontà enogastronomiche del territorio. In questa parentesi d’estate, Montecassiano si gode il proprio momento di somma gloria con lae ladella propria anima urbana da cui traspare una chiara e dinamica identità culturale.Palio dei TerzieriMontecassiano (Macerata).dal 15 al 21 luglio 2018.15 luglio dalle ore 19.00, 16 luglio dalle ore 21.30, 17-18-19-20-21 dalle ore 19.30, 22 luglio dalle ore 17.30.partecipazione ai singoli spettacoli € 3.00, Palio e Giostra dei Cavalieri € 8.00, taverne secondo menù scelto.palio.consultabile a questa pagina pagina facebook oppurecontattare il Comune di Montecassiano al tel. 0733/299811 o inviare una e-mail all'indirizzo segreteria@comune.montecassiano.mc.it.Da Macerata imboccare la SP 37, superare Villa Potenza tramite la SP 77 e proseguire fino a Montecassiano; la stazione ferroviaria di Macerata dista 10 km dal borgo, che si raggiunge in autobus; l’aeroporto di Ancona è a 43 km dal paese.Scopri i principali eventi delle Marche