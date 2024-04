La Sagra della Polpetta a Gorgonzola

Informazioni, date e programma della Sagra della Polpetta

è il nome della Gorgonzola , organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Gorgonzola per la prima edizione assoluta nel fine settimana delPer chi non lo sapesse, isono delle polpette tipiche di Milano , fritte nel burro e preparate con pane raffermo, carne di manzo lessata, grana, salsiccia e mortadella di fegato cotta. La sagra celebra quindi la cucina povera tradizionale milanese, ma accanto ai mondeghili troviamo anche polpette ecome vini, grappe, liquori, formaggi, insaccati e molto altro.La festa si sviluppa in tutto il centro storico, con la rassegna di artigianato artistico in via Serbelloni, l’in Piazza del Municipio che propone un self service con piatti della tradizione lombarda, la, la, i gonfiabili per bambini e la musica dal vivo.: Mondeghili a Catinelle – Sagra della Polpetta: centro storico di Gorgonzola (Milano).: 13-14 aprile 2024.: ingresso gratuito.: sabato ore 10-23, domenica ore 10-20.Via Serbelloni: Le Arti e i Mestieri – Rassegna di artigianato artistico.Piazza della Repubblica: L’Angolo dei Bambini ore 10-12 e 14-18.Piazza del Municipio: Osteria della Pro Loco (sabato ore 10-23, domenica ore 10-20).Piazza Cagnola: La Friggitoria.Piazza della Repubblica: La Panineria.Polpette in Musica:Sabato 13 aprileOre 19:30 via Italia – I BRIGHELA.Ore 21 Piazza della Repubblica – ZEROMANIA, tributo a Renato Zero.Domenica 14 aprileOre 16 Piazza della Repubblica – THE FIVE BEATS live.Ore 17:30 via Italia – SILVIA & MATTEO Hits e DJ set.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune , sul sito pagina Facebook della Pro Loco.: Gorgonzola dista circa 20 km da Milano, da dove è raggiungibile seguendo la tangenziale Est/A51 con uscita ad Agrate Brianza e poi SP13.Da Milano si può raggiungere Gorgonzola anche con la metropolitana (linea 2).