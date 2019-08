La Sagra Nazionale del Gorgonzola Dop a Gorgonzola

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Alle porte di Milano si trova una città che secondo le fonti più accreditate ha dato i natali al Gorgonzola , uno dei formaggi più amati tra le nostre produzioni agroalimentari; a onor del vero la contesa è ardua perché a rivendicarne la paternità ci sarebbero diverse zone della Lombardia , ma certo è che proprio qui a Gorgonzola,, si tiene laGiunta alla sua XXI edizione, la manifestazione è una vera e propria celebrazione di questo “formaggio verde”, con menù a tema presso l'Osteria della Pro Loco di Gorgonzola,nel centro storico, convegni,, laboratori didattici, musica eNato per alcuni nell’anno 879 d.C., talmente unico da fregiarsi della Dop, il gorgonzola non è un formaggio semplice: a pasta cruda di colore bianco con venature verdi dovute alla formazione di muffe, conquista i palati nelle sue due varianti: tipo dolce, leggermente piccante, o dal sapore più deciso il tipo piccanteAmatissimo anche per le sue presunte proprietà benefiche – era convinzione diffusa che gli amanti del gorgonzola fossero più longevi – questo formaggio si presta ad abbinamenti riuscitissimi: con la frutta secca, in particolare, con i, nellaad esempio quella pasticciata con zucca, speck e gorgonzola, oppure da provare come aperitivo utilizzando la(un consiglio, per apprezzarne al meglio la cremosità è meglio toglierlo dal frigorifero una ventina di minuti prima della consumazione).: Sagra Nazionale del Gorgonzola: Gorgonzola (Milano).: dal 20 al 22 settembre 2019.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.venerdì 20 settembre entrée della sagra dalle 18:30 alle 23;sabato 21 settembre dalle 10 alle 23;domenica 22 settembre dalle 10 alle 21.Maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco o sulla pagina Facebook dedicata..: siamo a una ventina di chilometri da Milano, da dove il comune è raggiungibile seguendo la tangenziale Est/A51 con uscita ad Agrate Brianza e poi SP13.Dal capoluogo meneghino si può raggiungere Gorgonzola anche con la metropolitana (linea 2).