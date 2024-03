La Festa di S. Antioco Martire a Sant'Antioco

Il programma

Informazioni utili per partecipare alla Festa di S. Antioco

Calendario delle aperture

Le tradizioni sono tali perché si ripetono immutate da tempo immemore. E così anche nel 2024 si rinnovano i festeggiamenti a Sant’Antioco in onore die anima della comunità locale.Laè un evento religioso che unisce fede, cultura, tradizione, folklore e intrattenimento. Si sviluppa durante l’anno in tre distinti momenti: la cosiddetta “” (la Grande Festa), che si celebra, l’edizione estiva (1 agosto) e infine il 13 novembre, ricorrenza della morte del Santo.Quest’anno la Festa di S. Antioco Martire torna per la, in programma, con quattro intense giornate di appuntamenti.Si cominciae si prosegue per tutto il fine settimana con i festeggiamenti dove si intrecciano tradizione, gruppi folk sardi e spettacoli lungo le vie del centro storico, accompagnati da una fiera enogastronomica e artigianale dove trovare le migliori eccellenze regionali e locali.è il momento della, nel tradizionale vestito locale, con l’offerta de “”, un voto al santo che si trasmette da generazione in generazione.lungo le strade tocca allain arrivo dalle diverse diocesi sarde. La sfilata rappresenta idealmente il pellegrinaggio che i fedeli un tempo compivano da ogni angolo dell’isola raggiungere Sant’Antioco con il tradizionale mezzo di trasporto per venerare il Patrono in occasione de Sa Festa Manna., infine, è. Oltre alla messa in onore del Santo, si svolge infatti la solenne processione a cui prendono parte carri, cavalieri e gruppi folkloristici in abito tradizionale provenienti da tutta la Sardegna , come tradizione ininterrotta da 665 anni. Si crea un’atmosfera d’altri tempi, dalla forte impronta identitaria, che affascina i visitatori; le vie del paese, riccamente decorate, vengono ricoperte di petali in attesa del passaggio del simulacro e della reliquia, in un tripudio di colori e profumi.Festa di S. Antioco Martire Patrono della SardegnaSant’Antioco (provincia del Sud Sardegna).dal 12 al 15 aprile 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono diponibili e sulla pagina Facebook ufficiale e su Visit Sant’Antioco la cittadina di Sant’Antioco si trova sull’omonima isola nel sud della Sardegna.L’Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST) gestisce la rete dei collegamenti tramite autobus in tutta la Sardegna. Sul sito si può consultare la tabella oraria inserendo come luogo di partenza “Carbonia Centrointermodale” e come destinazione “Sant’Antioco Piazza Repubblica”. La tratta dura normalmente poco più di mezz’ora, con arrivo in centro a Sant’Antioco.