I mercatini di Natale a Sant'Antioco in Sardegna

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ai residenti e a chi si trova indurante il periodo delle festività segnaliamo l'evento che si svolge a: per quasi un mese una ricca serie di appuntamenti, tra cui gli immancabili, esposizioni artistiche, presepi e spettacoli, animano la cittadina.il paese cambia volto con, di cui potete consultare il programma completo degli appuntamenti qui in formato pdf.Il Villaggio di NatalePiazza Umberto, Sant'Antioco (provincia del Sud Sardegna).dall'8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune o sulla pagina Facebook del Villaggio di Natale.Sant'Antioco dista circa 95 km dae 250 km da, le due località dove di solito si arriva in Sardegna con l'aereo o il traghetto.: il parcheggio più comodo è quello di Viale Trento, a soli 400 metri da Piazza Italia. Ci sono poi i parcheggi degli Arenili di Sant'Antioco, tutti mediamente attrezzati.