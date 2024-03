La Fera dè la Spongada a Breno

Programma

giunge alla 18° edizione la, in provincia di Brescia . Siamo a nord del lago d’Iseo , nel territorio del Parco Nazionale dell'Adamello, dove laè uno dei prodotti tipici della: una focaccia dolce, dall’aspetto di pagnotta ricoperta di zucchero, preparata mescolando due diversi impasti in due momenti successivi. È un prodotto da forno classico del periodo pasquale, che però viene consumato anche in altri periodi.Ebbene, come ogni anno a Breno ritroviamo la fiera in, che per l’occasione si riempie di stand a attrazioni per promuovere le prelibatezze del territorio: c’è ovviamente la, ma anche tante altre specialità culinarie per una giornata ricca di appuntamenti,, spazi dedicati a bambini e famiglie,, l’esposizione di auto d’epoca,, un’area food, l’apertura del Museo Nostalgia Club e molto altro.Ore 9 Apertura stand gastronomico, vendita spongade e prodotti tipici.Ore 12 Pranzo presso lo stand gastronomico della Croce Rossa (strinù, patatine e formaggio fuso).Ore 17 Premiazione 17° Concorso “Spongada d’Oro de Bré” aperto a tutti i privati.Inoltre:- Tour nei luoghi di Breno da scoprire con Xtreme Adventure.- Ore 9-14 Giri turistici in auto d’epoca e visita al Museo del Nostalgia Club.- Ore 14:30-16:30 Animazione per famiglie e bambini a cura di Endy.- Mercatini dell’usato, arte e ingegno per tutta la giornata in Piazza Alpini.Féra dè la SpongadaPiazza Gen. Ronchi, Breno (Brescia).24 marzo 2024.ingresso gratuito.dalle ore 9 al tramonto.maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco, tel. +39 036422970.Breno dista 68 km da Brescia, 66 km da Bergamo e 116 km da Milano Per chi si muove in auto, Breno si raggiunge:da sud-est con la SS 510 che da Brescia costeggia la sponda sinistra del Sebino;da sud-ovest con la SS 42 che da Bergamo raggiunge il lago d’Endine e Costa Volpino;da sud con la SS 469 che da Palazzolo lambisce la sponda destra del lago d’Iseo;da nord-est con la SS 42 che giunge dal Trentino attraverso il Passo del Tonale;da nord con la SS 300 che giunge dal passo del Gavia;da nord-ovest con la SS 39 da Sondrio attraverso il Passo dell’Aprica.Per chi viaggia in treno: linea Trenord da Brescia a Edolo.