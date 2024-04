Il festival Valtellina vs. Roma a Muggiò

Informazioni, date e orari del festival Valtellina Vs. Roma

Il festivalfa parte del tour di Italia On The Road, una kermesse itinerante del civo da strada che celebra le specialità regionali: in questo caso la cucina romana e quella valtellinese. Dopo avere già fatto tappa nei mesi scorsi in tante località del Nord Italia, il prossimo appuntamento in programma è a(MB)Sono cinque giorni di assaggi della(pasta fresca cacio e pepe, carbonara, salsiccia e broccoletti, porchetta di Ariccia, verdure cotte, patate fritte, salsiccia, pizzoccheri, sciatt, dolci valtellinesi e molte altre golosità), il tutto accompagnato da birre artigianali e ottimi vini.Il pubblico può godersi il servizio bar e la ristorazione nell’apposita area dove sono allestiti i tavoli, ma per chi vuole c’è anche la possibilità di usare il servizio d’asporto. L’e non è necessaria la prenotazione.Valtellina vs. RomaArea Feste Parco Superga, Muggiò (Monza e Brianza).dall'1 al 5 maggio 2024.ingresso gratuito, consumazioni a pagamento.Mercoledì 1 maggio ore 11-24 (orario continuato)Giovedì 2 maggio ore 18-24 (aperitivo e cena)Venerdì 3 maggio ore 18-24 (aperitivo e cena)Sabato 4 maggio ore 11-24 (orario continuato)Domenica 5 maggio ore 11-19 (pranzo, merenda e aperitivo).- Mercoledì 1 maggio ore 21: I Musici di Francesco Guccini. Dalle ore 15 band/artisti a cura di @brianzavelenosafestival.- Giovedì 2 maggio ore 21: Tributo a Battisti con @fleursdipesco.- Venerdì 3 maggio ore 21: Omaggio agli 883 e Max Pezzali con @88band.band.- Sabato 4 maggio ore 21: Omaggio a Vasco Rossi con @lacompagniad.- Domenica 5 maggio ore 11-19: Un cielo pieno di bolle.- Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook di Italia On The Road, tel. 3465308662.