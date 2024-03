La Sagra del Goloso a Chiuduno

Informazioni, date, orari e prezzi della Sagra del Goloso

Ritorna la, in provincia di Bergamo , per un appuntamento che anno dopo anno richiama sempre più visitatori. Nel fine settimana deli padiglioni delaccolgono questa kermesse dei sapori dedicata agli amanti del gusto e a tutti coloro che apprezzano e danno valore alle eccellenze enogastronomiche.Si può provare – e ovviamente acquistare – un po’ di tutto negli: formaggi, dolci, insaccati, prodotti da forno, confetture, prodotti ittici, vino, olio, sottolii, liquori, funghi, birre, mostarde, creme e tante altre eccellenze provenienti da diverse regioni italiane, ma anche dall’estero.L’edizione 2024 della Sagra del Goloso, associata alla Fiera Multisettoriale, è a. Per partecipare alle degustazioni gratuite occorre prenotarsi compilando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’evento (vedi link nello specchietto ripeilogativo in fondo all’articolo).Sagra del Goloso e Fiera MultisettorialeCentro fieristico “Palasettembre”, Via Martiri della Libertà 2/A, Chiuduno (Bergamo).dal 22 al 24 marzo 2024.ingresso gratuito.Venerdì 22 marzo ore 17-22.Sabato 23 marzo ore 11-22.Domenica 24 marzo ore 11-19.maggiori informazioni e le prenotazioni per le degustazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della sagra.dall’autostrada A4 uscire al casello di Grumello-Telgate e prendere Via S. Pertini, Via Passerera e Via Dottor Francesco Montanari.I parcheggi nelle immediate vicinanze della fiera sono gratuiti.