Il mercatino dell'antiquariato a Città di Castello

Informazioni, date e orari del mercatino dell’antiquariato

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

nel centro storico di Città di Castello ritroviamo i banchi di, ilche nel 2024 compie 40 anni (ad aprile si svolge proprio l’edizione del quarantennale).Negli ultimi tempi la manifestazione ha ripreso vigore, facendo segnare un aumento dei partecipanti - sia degli, che dei visitatori - attratti dalla possibilità di fare qualche buon affare, ma anche dalle bellezze di una cittadina ricca di opere d’arte medievali e rinascimentali, senza dimenticare i gustosi piatti della gastronomia locale. La zona interessata dal mercatino è quella tra Piazza Matteotti, Largo Gildoni, via Mario Angeloni, Piazza Fanti, Corso Cavour e Piazza Gabriotti.Passeggiando tra le bancarelle si può trovare un po’ di tutto: numismatica, filatelia,, pezzi di antiquariato e, libri, oggettie molto altro. Gli espositori arrivano non solo dall’Umbria, ma anche da fuori regione: Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Marche, Toscana, Lombardia e Veneto, a riprova dell’importanza di questo appuntamento.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui principali mercatini dell’antiquariato in Italia Retròcentro storico di Città di Castello (Perugia).la terza domenica di ogni mese.21 gennaio18 febbraio17 marzo21 aprile19 maggio16 giugno21 luglio18 agosto15 settembre20 ottobre17 novembre15 dicembre.dalle ore 8:30.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito di Città di Castello Turismo , email: turismo@comune.cittadicastello.pg.it.Città di Castello si trova lungo l'E45. Chi arriva da Roma sull'Autostrada del Sole A1 può uscire a Orte e, proseguendo sulla E45, uscire a Città di Castello.Provenendo da nord sull'A1 uscire ad Arezzo e, sulla S.S.73 e S.S.221, seguire le indicazioni per Città di Castello.Chi arriva in treno può scendere alla stazione di Arezzo e da lì prendere l'autobus.