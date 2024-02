Il Festival del Tartufo Bianchetto e Vino Bianchello DOC di Fossombrone

Informazioni utili per partecipare al Festival del Tartufo

Calendario delle aperture

Marzo 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ildi Fossombrone , in provincia di Pesaro e Urbino, giunge quest’anno alla 40ª edizione. Organizzata dalla Pro Loco Forum Sempronii con la collaborazione del Comune, si svolge per due fine settimana consecutivi, rispettivamente ilLa kermesse offre la possibilità di assaggiare e acquistare il tartufo bianchetto e il vino bianchello negli stand allestiti lungo corso Garibaldi e nei ristoranti che, in occasione della festa, preparano menù a tema.Il(o marzuolo) e ilsono prodotti tipici delle Marche – e in particolare dell’area forsempronese – che la mostra mercato promuove e celebra puntualmente. Al momento il programma degli eventi non è ancora stato presentato (aggiorneremo l’articolo non appena disponibile), ma anno dopo anno il festival propone un fitto calendario di appuntamenti tra degustazioni, gare di cucina, cooking show, musica dal vivo, ricerca del tartufo nel bosco assieme ai tartufai e molti altri.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre del tartufo in Italia Festival del Tartufo Bianchetto e Vino Bianchello DOCFossombrone (Pesaro e Urbino).16-17-23-24 marzo 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale.dall’autostrada A14 si esce al casello di Fano e si prosegue sulla SS73bis, per poi uscire a Fossombrone Est.Per chi arriva dall’E45, si esce a Città di Castello e si prosegue sulla SR257/SP257 e SP3.