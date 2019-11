I mercatini di Natale a Fossombrone Magic Christmas

Mercatini di Natale a Fossombrone

di Fossombrone allieteranno la località marchigiana anche quest'anno nell'ambito della kermesse denominata "Magico Natale" in programmaper un mese ricco di eventi e di iniziative.La presenza die di bancarelle con manufatti artigianali locali e non solo consentirà a tutti i visitatori di trovare tante idee regalo in vista del Natale.'evento prenderà il via con un appuntamento ormai tradizionale, quello dell'250 lanterne, 60.000 luci, tanti spettacoli,e iniziative dedicate appositamente a loro: da non perdere, per esempio, l'apertura dell', dove i più piccoli avranno l'opportunità di consegnare le loro letterine contenenti le richieste per i doni che vorrebbero trovare sotto l'albero e che l'omone barbuto consegnerà personalmente il pomeriggio del 24 dicembre.Nel corso del mese saranno previste anche aperture straordinarie delMagico Natalecentro storico di Fossombrone (provincia di Pesaro e Urbino).dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Fossombrone o sulla pagina della Pro Loco Foto => www.destinazionemarche.it