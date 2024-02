I mercatini dell'antiquariato a Orbassano

Informazioni, date e orari dei mercatini dell'antiquariato

Calendario delle aperture

Gennaio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Marzo 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Anche nel 2024 ritroviamo i Orbassano , alle porte di Torino. Si tratta di un doppio appuntamento mensile: i mercatini si tengono infatti il(zona Centro Ricerche FIAT), e la, in entrambi i casi(vedi calendario completo nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo).Dalle ore 9 alle 17 circa un centinaio di espositori propongono la loro merce fatta dii, ma ci sono anche tantiche presentano opere del proprio ingegno.Importante: le date possono subire variazioni a causa del maltempo o altre circostanze, per cui è sempre meglio verificare attraverso i canali ufficiali. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Col’Or Piemonte in collaborazione con il Comune di Orbassano.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui principali mercatini dell’antiquariato in Piemonte Mercatini di antiquariatoOrbassano (Torino).: il secondo sabato e la quarta domenica del mese, tranne ad agosto.dalle ore 9 alle 17.ingresso gratuito.Centro cittadino - Domenica28 gennaio25 febbraio24 marzo28 aprile26 maggio23 giugno28 luglio22 settembre27 ottobre24 novembre22 dicembre.Strada Torino (zona CRF) - Sabato13 gennaio10 febbraio9 marzo13 aprile11 maggio8 giugno13 luglio14 settembre12 ottobre9 novembre14 dicembre.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del Comune.Email: info@colorpiemonte.org.Orbassano si trova circa 14 km a sud-ovest del centro storico di Torino