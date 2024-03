Il Carnevale di Orbassano

Programma

Torna ildi Orbassano e lo fa nel periodo primaverile. Il nuovo appuntamento è per il, quando per l'occasione iltorna a proporre tanti eventi come la cerimonia di investitura delle maschere tradizionali Polentè e Polentera e la- Ritrovo alle 17:45 in Piazza Umberto I e sfilata fino in piazza della Pace con la Banda Musicale Città di Orbassano, il Gruppo Majorettes di Orbassano, i gruppi storici e le associazioni cittadine.- Ore 18 Apertura street food in Piazza della Pace.- Investitura ufficiale dei personaggi storici Polentè e Polentera.- Ore 21 Intrattenimento ed esibizioni di ballo.- Ore 21:30 Full Party Band in concerto.- Ore 10 Apertura area street food e stand in Piazza della Pace, musica e spettacoli per tutta la giornata.- Ore 13 Aperitivo musicale.- Ore 15-19:30 No stop dance, esibizioni e coreografie di ballo.- Ore 20 Grande sfilata notturna dei carri allegorici con partenza da Piazza Perlasca.- Dalle ore 20 sul palco in Piazza della Pace dj set laser show "Che ne sanno i 2000".- Ore 22:30 Premiazione dei carri più belli in Piazza della Pace. Animazione e intrattenimento sul palco a cura di Radio Alfa e Radio Juke Box.- Ore 10 Apertura area street food e stand in Piazza della Pace, avvio esibizioni.Per tutto il giorno mostra mercato artigianale in via 3 ° Reggimento Alpini.- Dalle ore 10 iscrizione al grande concorso in maschera per tutti i bambini.- Ore 14-19 distribuzione cioccolata calda a cura del Gruppo Alpini.- Dalle ore 15 Grande Carnevale dei Bambini con Marco Pasquero con giochi, intrattenimento, musica e spettacoli, premi per tutti i bambini.- Ore 17:30 Premiazione del concorso in maschera per i bambini.- Ore 18 Falò del fantoccio del Carnevale realizzato da Agafh.- Ore 18:30 Musica folk e balli popolari a cura dei Melannurca.- Ore 21 Spettacolo di cabaret con Leo Mas da Zelig.Carnevale Orbassanesecentro storico di Orbassano (Torino).dal 15 al 17 marzo 2024.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook e sul sito del Comune di Orbassano Orbassano si trova alle porte di, circa 14 km a sud-ovest del centro storico del capoluogo piemontese.