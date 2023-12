Il presepe vivente a Casole d'Elsa

È un graditissimo ritorno quello del presepe vivente a Casole d’Elsa, in provincia di Siena. Stiamo parlando di Praesepium, il più grande spettacolo all’aperto dedicato alla Natività. A quattro anni di distanza dall’ultima edizione – a causa della pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria – torna questo evento che in passato è stato premiato come migliore presepe vivente d’Italia. È una grande manifestazione diffusa per le vie del borgo di Casole d’Elsa che coinvolge quasi 300 figuranti.



L’appuntamento con Praesepium è per il 26 e 30 dicembre 2023, e poi ancora l’1-6-7 gennaio 2024, quando l’associazione CasolEventi accompagna i visitatori in un viaggio indietro nei secoli grazie agli allestimenti scenografici pensati e realizzati con grande cura nella ricostruzione dei particolari e nel rispetto delle tradizioni.



È un’esperienza immersiva nelle scene e nei personaggi della nascita di Gesù, tra gli stretti vicoli e le piazze di uno dei borghi medievali più belli della Toscana, appositamente trasformati nel contesto quotidiano di oltre 2000 anni fa.

Troviamo infatti l’arena dei gladiatori, le botteghe artigiane ricavate direttamente nelle cantine dove si possono vedere gli antichi mestieri, e poi ancora la piazza del mercato e la capanna della Natività. Per le strade ci sono soldati, pastori, maniscalchi e artisti interpretati da persone di ogni età che indossano abiti storici riprodotti fedelmente. Il giorno dell’Epifania, inoltre, la scenografia si completa con l’arrivo dei Magi in sella a veri cammelli.



Foto in copertina: Dario Nerozzi

Informazioni, date, orari e prezzi del presepe vivente

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

PraesepiumCasole d’Elsa (Siena).26 e 30 dicembre 2023, 1-6-7 gennaio 2024.ingresso intero 12 €.Bambini dai 6 ai 12 anni 8 €; fino ai 6 anni ingresso gratuito.Per gruppi di più di 20 persone 10 € a testa.I possessori del biglietto del presepe possono acquistare il biglietto di ingresso al Museo Civico Archeologico e alla Collegiata al prezzo di 1 €.dalle ore 15 alle 19.maggiori informazioni sono disponibili al tel. 3240513275, sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Casole d’Elsa dista poco meno di 40 km da Siena , da dove si raggiunge il paese seguendo la SP541.