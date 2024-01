Il Mercatino delle Pulci e dell'Antiquariato a Valmadrera

Informazioni, date e orari del mercatino

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il, in provincia di Lecco , è un appuntamento che si ripete puntualmentepresso il Piazzale del Mercato, in via Molini.Ispirandosi allo spirito dele del, sui banchi del mercatino si possono trovare oggetti interessanti di ogni tipo: piccoli mobili, abiti, scarpe, stoviglie, libri, giocattoli, giornali, accessori, borse, pezzi da collezionismo e molto altro.La manifestazione è nata dal 2013 ed è organizzata da UGT Valmadrera. Ogni edizione vede la partecipazione di circa: sono venditori privati (dunque no soggetti commerciali, artigiani, antiquari, restauratori e ambulanti fissi).L’ingresso è gratuito. In occasione del mercatino è attivo anche il servizio bar.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui principali mercatini dell’antiquariato e delle pulci in Lombardia Mercatino delle Pulci e dell’AntiquariatoPiazzale del Mercato, via Molini, Valmadrera (Lecco).ogni quarta e quinta domenica del mese, tranne agosto e dicembre.24 gennaio25 febbraio24 marzo28 aprile26 maggio23 giugno30 giugno (5° domenica del mese)28 luglio22 settembre29 settembre (5° domenica del mese)27 ottobre24 novembre.ingresso gratuito.dalle ore 7:45 alle 16.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del mercatino.Valmadrera sorge sulle rive del Lago di Como , ramo orientale del Lario, circa 50 km a nord di Milano, da dove si raggiunge percorrendo la SS36 del Lago di Como e dello Spluga.