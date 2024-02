Il Mercatino dell'Antiquariato a Pescia

Informazioni, date e orari del mercatino dell’antiquariato

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

è nome del(provincia di), che puntualmenteanima Piazza Mazzini e il centro storico del paese. Sui banchi si trova un po’ di tutto: antiquariato, artigianato, vintage e collezionismo, per un appuntamento capace di attirare visitatori da tutta la provincia.Ci sono pezzi unici, oggetti curiosi,, vecchi utensili, stampe, quadri, libri, riviste, fumetti, riviste, cd, vinili e musicassette,, macchine fotografiche, oggetti sacri,, filatelia, militaria e chincaglierie. Non manca nemmeno il mercatino dell'usato e del riciclo con tante proposte di abbigliamentoNei mesi invernali, a ridosso delle festività natalizie, Pescia Antiqua proponedel mercatino con più bancarelle del solito e anche un mercatino di Natale con le bancarelle della tradizione, intrattenimento per bambini, alberi e addobbi.La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale Pinocchio 3000 con la collaborazione del Comune di Pescia.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui principaliPescia AntiquaPiazza Mazzini e centro storico di Pescia (Pistoia).ogni quarta domenica del mese, più eventuali edizioni straordinarie.28 gennaio25 febbraio24 marzo28 aprile26 maggio23 giugno28 luglio25 agosto22 settembre27 ottobre24 novembre22 dicembre.ingresso gratuito.dalle ore 9.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata e sul sito del Comune . Tel.328 5924115 - 0572 1913547.Pescia si trova circa a metà strada tra Pistoia (30 km) e Lucca (20 km).Da Pistoia si percorre la A11 fino all’uscita di Montecatini T. e si prosegue su Via Luccese, oppure uscita a Chiesina U. e si prosegue sulla Strada Provinciale Romana.Da Lucca si raggiunge percorrendo la Via Pesciatina.