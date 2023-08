La Festa di Mura a Palazzolo sull'Oglio

Storia e tradizione

La(o Festa di San Girolamo) è un evento classico dell’agenda di, deliziosa cittadina in provincia di Brescia . La festa si svolge solitamente la terza settimana di settembre nell’arco di tre giornate: quest’anno l’appuntamento è per il weekend delLa festa nacque nel 1936, ma fu presto sospesa a causa della guerra. Successivamente venne riproposta negli anni ‘50, prima di un lungo silenzio che durò fino al 1991, quando un gruppo di volontari riuniti nel Consiglio di San Girolamo, reinventò la festa in una veste diversa: non più la festa patronale, ma una sagra di quartiere, che ebbe immediatamente un grande successo. Nel tempo la manifestazione coinvolse anche gli abitanti degli altri quartieri, proponendo spettacoli sempre più ricchi, tanto da attirareOggi la Festa di Mura inizia ilcon lae si conclude la domenica sera con un grandissimo spettacolo. Nel quartiere vengono ricostruite le mura e le porte che la cingevano nel Medioevo, si riaprono le locande, le strade si animano con musiche e danze antiche,(gli abiti si possono noleggiare presso il Comitato), nelle strade e nei vicoli trovano posto artigiani che ripropongono i vecchi mestieri. E non è tutto: non circola l’euro, perchédella festa è la “”, che viene coniata ogni anno e permette l’acquisto delle bevande e dei cibi nelle locande.Come sempre, il programma prevede sfilate con dame e cavalieri in costume, la(domenica, ore 16) secondo un’antica tradizione, spettacoli di fuoco (venerdì ore 22 e domenica ore 23), rievocazioni storiche,(sabato), e poi ancora i concerti di musica medievale (ogni giorno), gruppi folkloristici, l’esibizione degli sbandieratori, la(domenica 17 settembre, ore 21), lo(domenica, ore 22), visite guidate, mostre e molti altri eventi di contorno.Festa di Muraquartiere Mura, Palazzolo sull’Oglio (Brescia).dal 15 al 17 settembre 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della festa.Palazzolo sull’Oglio si trova circa a metà strada tra Brescia (32 km) e Bergamo (26 km). Il casello autostradale di Palazzolo si trova sull’A4.Il quartiere Mura sorge sulla sponda ovest del fiume Oglio.