La Sagra di Poggio San Lorenzo

Nel piccolo comune di, in provincia di, si svolge nel fine settimana dellaÈ un nuovo appuntamento che anima il borgo il sabato a cena e la domenica a pranzo celebrando un piatto locale molto gustoso, i. Per chi non lo sapesse, i piringhilli sono una pasta fatta a mano: nello specifico, si tratta di uno spaghettone molto corposo, preparato con due parti di farina di grano e una parte di farina di mais, servito tradizionalmente con un sugo di pomodoro, aglio, olio e peperoncino.Alla buona tavola si affiancano per l'occasione anche la musica e il ballo: la sagra propone contestualmente il, un'antica danza popolare tipica dell'Italia centrale che si balla solitamente in coppia.Sagra dei Piringhilli e Festival del SaltarelloPoggio San Lorenzo (Rieti).6-7 luglio 2024.ingresso gratuito. Consumazione a pagamento.sabato 6 luglio dalle ore 19:30, domenica 7 luglio dalle ore 12:30.maggiori informazioni sono disponibili su questa pagina Facebook Poggio San Lorenzo dista 20 km da Rieti percorrendo la SS4 Via Salaria.Da(61 km) si percorre l’A1 Diramazione Roma Nord fino a Fiano Romano e poi si prosegue sulla SS4 Via Salaria fino a destinazione.