La Festa della Pasta e della Cultura a Civita Castellana

Programma

Informazioni utili per partecipare alla Festa della Pasta

Calendario delle aperture

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna a Civita Castellana per la 9° edizione la, organizzata dalla Pro Loco nel fine settimanaLa sagra è un grande contenitore che racchiude un po’ di tutto: c’è la musica (tra cui il, sabato 1 luglio alle ore 21),, esibizioni sportive, le esibizioni dei pompieri, camminate nel centro storico, la corsa degli asini, la tombola, i raduni motorizzati (Vespe, Ferrari e Quad), e molti altri appuntamenti. In via Santi Giovanni e in Corso Bruno Buozzi saranno inoltre presenti leper tutta la durata della manifestazione.Siamo in provincia di Viterbo , dove per un weekend si fa festa celebrando la, secondo la tradizione gastronomica locale: negli stand sparsi per il paese troviamo pappardelle al coniglio, mezzemaniche con salsiccia e piselli, farfalle all'amatriciana, supplì all’amatriciana e Frittelloni DOC, tipico prodotto locale, fettuccine fatte a mano al ragù, pappardelle al lepre e pasta fresca ripiena.Ore 18 Via Garibaldi: “Marfiloop”, esibizione gruppo musicale civitonico.Ore 18 Apertura stand gastronomici.Ore 2 Piazza Matteotti: esibizione della palestra “ASD Sinergy.Ore 12 Apertura stand gastronomici.Ore 10 Giardini Baden Powell (presso Forte Sangallo): “Pompieropoli” a cura dei Vigili del Fuoco.Ore 18 Piazza Matteotti – Nordic Walking passeggiata con guida tra i monumenti del centro storico e delle forre del Treia.Ore 18 Apertura stand gastronomici .Ore 18 Corso Bruno Buozzi: “Stornellatore moderno" .Ore 18:30 Piazza Duomo: esibizione Accademia Musicale Agrotuscia.Ore 20 Piazza Matteotti: Tombola.Ore 21 Piazza Matteotti: spettacolo musicale del cantautore Edoardo Vianello.Ore 9 Belvedere Falerii II° parcheggio: Raduno Vespe 50, Quad e Ferrari.Dalle ore 10 Giardini Baden Powell (presso Forte Sangallo): giochi per bambini “Pompieropoli” a cura dei Vigili del Fuoco.Ore 10 Piazza Matteotti: esibizione dei Bersaglieri.Ore 10 Piazza Duomo: Via Amerina, passeggiata con guida.Ore 10 Anfiteatro Falerii Veteres - Orto di Miretto: semifinale Corsa degli Asini.Ore 12 Apertura stand gastronomici.Ore 16 Anfiteatro Falerii Veteres Orto di Miretto finali “Corsa degli Asini”.Ore 18 Apertura stand gastronomici “Ciuchi by night”.Ore 18 Corso Bruno Buozzi “Stornellatore moderno ….. e poi ve faccio sogna…”.Ore 19 Piazza Matteotti: spettacolo ed esibizione della palestra di Civita Castellana.Festa della Pasta e della Culturacentro storico di Civita Castellana (Viterbo).dal 30 giugno al 2 luglio 2023.ingresso a pagamento. Il biglietto d’ingresso comprende supplì all’Amatriciana, frittelloni e la scelta di un piatto di pasta in uno dei vari punti di distribuzione. Un bicchiere di vino incluso.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.Come arrivare: in auto dall’autostrada A1 uscire al casello di Magliano Sabina e percorrere la SS3 Flaminia verso Roma e seguire le indicazioni fino a destinazione.Provenendo da est o sud, percorrere l’A1 fino al G.R.A e da Roma prendere l’uscita 5 - SS2bis Cassia Veientana, imboccare l’uscita per Mazzano Romano e procedere fino a destinazione.Da Viterbo seguire la SS2 Cassia o la panoramica Cassia Cimina verso Roma e seguire per Civita Castellana.In paese si trova anche la stazione ferroviaria.