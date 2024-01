Il Carnevale di Civita Castellana

Informazioni, date e orari del Carnevale di Civita Castellana

Calendario delle aperture

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

il Puccio attende, rubicondo e gioioso, l’inizio deiseduto sul suo trono. L’evento è iniziato lo scorso 17 gennaio con l’inaugurazione del Re del Carnevale, chiamato(per il 2024 è "Batmao"), e prosegue a febbraio con le imperdibili sfilate dei carri allegorici.I gruppi che riempiono le strade civitoniche sono i più svariati e divertenti: carri dai temi fantasiosi, spiritosi e ironici per una carovana di colori attraversa la città lungo un percorso di 2 kmche coinvolgono con il loro calore e la loro energia tutti gli spettatori, sempre numerosi.Quest'anno le sfilate delsi svolgono il. Il tema di questa nuoa edizione è "SSemo tutti supereroi". Il percorso delle 22 maschere (17 gruppi, 4 maschere libere e 1 carro) parte dal Parco Ivan Rossi e arriva nel centro storico, dove ad attendere il corteo si trova il Puccio in Piazza Matteotti. In particolare, segnaliamo che domenica 4 e 11 febbraio presso il Parco Ivan Rossi viene allestito un ambiente adibito al food truck., invece, è la giornata dedicata alla sfilata dei carri allegorici delAl termine della sfilata di chiusura (martedì 13 febbraio), inizia unacon balli e musica: in questa occasione viene eletto il carro più bello e il povero, salutando definitivamente il Carnevale.Carnevale CivitonicoCivita Castellana (Viterbo).4-8-11-13 febbraio 2024.ingresso gratuito.- Domenica 4 febbraio, 11 febbraio e martedì 13 febbraio partenza della sfilata alle ore 14.- Giovedì 8 febbraio Carnevale dei Bambini.- Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Carnevale e sulla pagina Facebook dedicata.- Ulteriori info: pagina del Comune pagina Facebook del Carnevale.in auto percorrere l’A1, uscire al casello di Magliano Sabina e percorrere la SS3 Flaminia verso Roma e seguire le indicazioni fino a destinazione.Provenendo da Est o Sud, percorrere l’A1 fino al G.R.A e da Roma scegliere l’uscita 5 - SS2bis Cassia Veientana e imboccare l’uscita per Mazzano Romano e procedere fino a destinazione.Daseguire la SS2 Cassia o la panoramica Cassia Cimina verso Roma e seguire per Civita Castellana.A Civita Castellana si trova la stazione ferroviaria.