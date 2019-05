La Fiera Nazionale delle Sagre e della Pasta a Civita Castellana

Informazioni utili, date e orari della fiera

Calendario delle aperture

Maggio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Tante sagre in un’unica fiera, l’evento degli eventi che risveglia i sapori della Tuscia in sei giorni di pura goduria del palato: è la, che per la sua ottava edizione rispolvera le più genuine delizie di una regione sovrabbondante, il Lazio . L’appuntamento è a, due long weekend che promettono un delirio culinario veramente d’altri tempi.Il paese apre le porte a unstupefacente e ricchissimo di esaltanti contenuti tutti da mangiare… e da bere. Dall’antipasto al dolce, le portate vengono realizzate con metodo rigorosamente casereccio rispettando i dettami delle più antiche ricette. Un’nel sapore, quella che la Fiera Nazionale delle Sagre e della Pasta riesce a offrire nell’arco di sei giorni off limits in cui sul piatto del visitatore capita di tutto, dagli squisitia base di pecorino e pepe alle, in un’escalation di bontà e colesterolo in cui ci si mettono anche lae gliproposti dallaAttesa la partecipazione delledi Magliano Sabina e dell’, pronte a dare una dimostrazione di perfetta coniugazione di sapori, colori e profumi. Il borgo sarà per un periodo limitato ma intenso la “capitale” indiscussa del gusto nonché dell’intrattenimento fra un’(il 18 e 25 maggio) e una capatina neidel centro storico.Aprono per la straordinaria occasione la(fino al 30 giugno 2019) e ilubicato presso il, punta di diamante dell’architettura militare cinquecentesca.Fiera Nazionale delle Sagre e della PastaDiscoteca Arabesk, via Nepesina km, 1 - Civita Castellana ( Viterbo ).17-18-19 e 24-25-26 maggio 2019.tutto il giorno.ingresso libero, pietanze secondo prezzo a menù.sagra enogastronomica.contattare la Pro Loco di Civita Castellana al cell. 338/9959140.Dall’Autostrada A1 uscire al casello di Magliano Sabina, prendere la SS 3 Flaminia in direzione Roma , imboccare la SP 74 al primo bivio a destra e procedere fino a destinazione; da Roma collegamenti con autobus COTRAL, ATAC e VITERTUR; l’aeroporto di Roma Fiumicino è quello di riferimento.Scopri i principali eventi nel Lazio