Garda Orchids, la mostra mercato di orchidee a Peschiera del Garda

è la prima mostra mercato internazionale di orchidee ibride e botaniche sul. Nel fine settimana delè la Caserma d’artiglieria presso il Parco Catullo dia ospitare questa manifestazione dedicata agli amanti del verde e delle orchidee.Il programma prevede tantissime attività come, corsi di coltivazione, conferenze,(oltre 300 piante), i consigli degli esperti e ovviamente ladove acquistare le piante provenienti da tutto il mondo.Sia l’ingresso alla 2° edizione di Garda Orchids che la partecipazione ai corsi sono. Per questi ultimi non è richiesta alcuna prenotazione, ma i posti sono limitati e l’accesso è garantito solo fino a esaurimento.Per chi fosse interessato, ricordiamo che lee degli appassionati sono le benvenute; per essere esposte e giudicate dovranno giungere alla mostra entro la giornata di venerdì. L’accesso all’evento è consentito anche agli animali.La kermesse è organizzata dall’Associazione Triveneta Amatori Orchidee.Garda OrchidsCaserma d’artiglieria, Parco Catullo, Peschiera del Garda (Verona).4-5 maggio 2024.ingresso gratuito.sabato e domenica dalle ore 9:30 alle 20.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.la Caserma d'artiglieria di Porta Verona si trova a 700 m dalla stazione ferroviaria di Peschiera e a 600 metri dal molo traghetti.In auto: autostrada A4, uscita Peschiera del Garda.L’aeroporto didista 20 km.