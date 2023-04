La Sagra del Gorgonzola a Cavallermaggiore

Informazioni, date e programma della sagra

torna la Cavallermaggiore , in provincia di Cuneo . Per l’occasione si celebra uno dei prodotti tipici del territorio, il mitico gorgonzola, con dieci giorni di festa e appuntamenti.Come sempre, la Sagra del Gorgonzola DOP si svolge a ridosso del 23 aprile (San Giorgio, patrono della Città) e coinvolge tutta la città con eventi culinari, culturali e musicali (tra i tanti, segnaliamo in particolare il concerto de, ore 18:30, ingresso gratuito).Forse non tutti sanno che il gorgonzola è un formaggio dalle origini molto antiche: se ne ha infatti traccia fin dall’879 d.C. tra Lombardia e Piemonte, che ancora oggi sono le uniche due regioni di produzione ammesse, sia per legge che per tradizione.Questaè caratterizzata da alcune novità: pranzi e cene si svolgono in una nuova e più ampiadi 700 m² situata in(davanti alle scuole medie), mentrerimane il fulcro della manifestazione. Qui si dispongono i truck delloe il palco principale dove si tengono gli spettacoli musicali. Viene inoltre allestita una “” dove conoscere meglio il gorgonzola e le peculiarità dei formaggi erborinati.La classicain via Roma si svolge in tre differenti giornate, rispettivamente il 23, 25 e 30 aprile, quando si potrà passeggiare tra le bancarelle di artigiani, hobbisti, produttori locali e banchi commerciali.Sagra del Gorgonzola DOPCavallermaggiore (Cuneo).dal 21 al 30 aprile 2023.ingresso gratuito.le prenotazioni per i pranzi e le cene si possono effettuare per telefono e Whatsapp al numero 371 4800483, oppure tramite il form nella sezione prenotazioni del sito, dove ci sono anche i relativi dettagli e i prezzi.il programma completo è disponibile sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della Pro Loco.dall’autostrada A6 Torino – Savona, uscire a Carmagnola e seguire le indicazioni per Racconigi/Cavallermaggiore.La stazione FS si trova sulle linee ferroviarie Torino-Fossano-Savona e Alessandria-Cavallermaggiore.