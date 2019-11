Il Presepe Meccanico di Cavallermaggiore

Informazioni utili, date e orari del presepio

Natale non è Natale senza ile aquesta tradizione si concretizza in un’autentica opera d’arte atipica e curata in ogni dettaglio. Non aspettatevi una creazione ordinaria perché nel comune in provincia di Cuneo le cose si fanno in grande e per un’attesissimagli artigiani volontari si sono fatti in quattro per garantire una composizione veramente sfavillante.(più alcune aperture straordinarie, vedi specchietto riepilogativo in fondo all'articolo) inritroveremo un presepe eccezionale che richiede ogni anno almenoper allestire unain cui si concentra un realistico teatro natalizio calcabile dai visitatori.L’effetto dato è la piena immedesimazione nella bella parabola cristiana della, da vivere attraverso molteplici prospettive e angolazioni osservandosecondo le differenti ambientazioni. Quelle inserite nel mercato, in grotta e nel percorso dei Re Magi raggiungono un’altezza di 50 cm, risalgono al '700 e rappresentano raffinate sculture in legno fregiate di una particolarità unica, cioè possedere occhi di vetro in grado di accentuare sguardi e linee dei volti.Undi statuette prevede esemplari alti 30 cm, realizzate nell’Ottocento con un tocco più grezzo e sempre con materia lignea.Il loro vantaggio è però quello di avere arti inferiori e superiori snodati, ergo versatili nei termini di una suggestiva. Infine, i pezzi novecenteschi provengono dalla Provenza , si compongono di terracotta e stoffa e vengono utilizzati quali elementi di arricchimento e riempimento.Quello di Cavallermaggiore è un presepe dinamico e non statico, nel senso che ciascuna edizione presenta, modifiche atte a sfruttare sempre più spazi enfatizzando l’effetto scenico e luminoso al fine di incrementare il tasso di. Il visitatore può dunque assistere a giochi d’acqua, alle luci delle case che si accendono e spengono, all’alternanza del giorno e della notte e 80 movimenti meccanici.Presepe meccanicoPiazza Vittorio Emanuele II, Cavallermaggiore (Cuneo).dall'1 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020.aperto tutti i giorni dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020giorni feriali ore 14:30-18:30;festivi ore 10-12 e 14:30-18:30 (chiuso la mattina del 1° gennaio).Aperture straordinarie: 1-8-15 dicembre 2019 ore 10-12 e 14:30-18:30;14 dicembre 2019 ore 14:30-18:30;24 dicembre 2019 ore 21-23:30;12 gennaio 2020 ore 10-12 e 14:30-18:30.Visite guidate su prenotazione per gruppi e scuole.ingresso gratuito.presepe.maggiori informazioni sul sito ufficiale e la pagina Facebook dedicata. Contatti: Marco tel. 345/3970475 o Massimo tel. 0172/389121.percorrere l’Autostrada A6 Torino – Savona, uscire a Carmagnola e seguire le indicazioni per Racconigi/Cavallermaggiore.La stazione di Cavallermaggiore si trova sulla linea ferroviaria Torino – Savona o Torino – Cuneo.L’aeroporto “Sandro Pertini” di Caselle Torinese è quello di riferimento.