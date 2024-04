Sangiovese in Festa a Modigliana

Informazioni, date e programma di Sangiovese in Festa

è un appuntamento interamente dedicato al vino romagnolo per eccellenza - il Sangiovese - per celebrare la cultura enologica del territorio. Siamo a, in provincia di Forli-Cesena, tra le colline che abbracciano la Valle del Tramazzo.La sagra è in programma nel centro storico del borgo. Per tutto il weekend lo, le bancarelle e la musica animano Modigliana e promuovono la conoscenza del Sangiovese e delle cantine locali che lo producono. Per l’occasione si degusta il vino e se ne scopre la storia accompagnandolo ai piatti della tradizione.La festa apre il sabato all’ora di cena e prosegue fino alla domenica pomeriggio ed è un’ottima scusa per fare un giro da queste parti. Siamo nella cosiddetta(fino al 1923 Modigliana faceva parte della provincia di), in un territorio dove la colline degli Appennini offrono anche molti spunti per passeggiate ed escursioni nella natura.Sangiovese in FestaModigliana (Forliì-Cesena).27-28 aprile 2024.ingresso gratuito. Consumazioni a pagamento.Sabato 27 aprile 2024Dalle ore 19 Cena in giro per le vie di Modigliana vecchia.Piazza Pretorio: musica con I Ragazzi dello "Show di Natale".Piazza Don Minzoni: musica con Mary e Mary.Dalle ore 20:30 Apertura osteria.Domenica 28 aprile 2024Ore 9 Apertura Sangiovese in Festa – Osteria e banchi di produttori locali e hobbisti.Ore 10:30 Gara di vini – cat. amatoriale.Ore 11-12 Apertura cucina per asporto.Ore 12 Pranzo al mercato coperto.Ore 15 Musica con i D-Vago.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook della Pro Loco.Modigliana si trova circa 20 km a sud di, da dove si raggiunge il paese percorrendo la SP16 – SP20.