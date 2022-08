Le Feste dell'800 a Modigliana

Informazioni utili, date e orari delle Feste dell'800

, comune dell'Emilia-Romagna sulle colline della provincia di Forlì-Cesena, i quadri prendono vita in occasione dell’evento "".Anche quest'anno ritornano le fedeli riproduzioni deicon personaggi veri e ambienti ricreati in ogni particolare delle tele di, esponente della pittura italiana ed europea dell’Ottocento, natìo proprio di Modigliana (8 dicembre 1826), che vengono rappresentate nella giornata di(dalle ore 10).In realtà, gli appuntamenti collaterali della manifestazione iniziano già giovedì 15 settembre e proseguono fino alla domenica (vedi programma completo nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).La XXV edizione delleè intitolata "" e ruota attorno al tema dello sconfinamento spaziale. È un evento unico che fonde cultura e divertimento, "portando in vita" una selezione di opere di Lega, ma anche l'Ottocento nelle sue diverse sfaccettature. I vicoli, le piazze, le corti e i giardini di Modigliana sono il contesto ideale e suggestivo di questa narrazione storica dove la pittura incontra la performance.Anche nella serata didalle ore 20:30 è previsto un intenso programma di appuntamenti con aperture straordinarie dei musei, visite guidate, uno spettacolo teatrale, il tutto accompagnato dai(dalle ore 19:30), a cura della Pro Loco di Modigliana.

Nome: Feste dell'800. I quadri viventi di Silvestro Lega.

Dove: Modigliana (Forlì-Cesena).

Date: dal 15 al 18 settembre 2022.

Tipologia: rassegna d’arte e folclore.

Orari e programma:

Giovedì 15 settembre

ore 19:30 Sala della Confraternita della Misericordia in Piazza Oberdan: mostra di pannelli sulla vita di Mazzini.



Venerdì 16 settembre

ore 17:30 Trafila di dolcezza a Modigliana, trekking urbano con partenza da Piazza Pretorio con degustazione (prenotazione obbligatoria al 366 4444131).



Sabato 17 settembre

dalle ore 19 Osteria dell'800 con piatti tipici della tradizione contadina in Piazza V. Veneto.

I musei aprono le porte dalle ore 20:30 alle 22:30.

Ore 21:30 "Lo strano caso del Dottor Jekyll e del signor Hyde", spettacolo teatrale in Piazza Pretorio.



Domenica 18 settembre

dalle ore 10 Quadri viventi di Silvestro Lega lungo le vie cittadine e all'interno dei giardini.



Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale del Comune e sulla pagina Facebook dedicata.



Come arrivare: siamo circa 20 km a sud di Faenza, collegata a Modigliana dalla SP16.

