Il Tuscany Medieval Festival a Livorno

Il fine settimana delè quello del, un evento che porta ail Medioevo. Sede della manifestazione sono i suggestivi spazi della, dove per tre giorni il ricco programma spazia tra rievocazioni, spettacoli, arte e cultura, per un interessante festival che viene riproposto dopo il successo degli scorsi anni del Leghorn Medieval Festival.Una volta dentro alla Fortezza, i visitatori vengono catapultati indietro nel tempo, in un’epoca animata da, musiche e balli, bandiere e tamburi, cavalieri, mercanti e artigiani, tradove trascorreva la dura vita dei soldati del XIV e XV secolo.Il festival si aprecon dimostrazioni remiere lungo i canali antistanti la Fortezza Nuova e il grande galà d’apertura. Per tutto il fine settimana si prosegue con gli accampamenti aperti, specialità enogastronomiche, mercati, spettacoli itineranti, attività e giochi,fino alconclusivo dei Furor Gallico (, ore 20:45).Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principaliTuscany Medieval FestivalFortezza Nuova, Livorno.dal 10 al 12 maggio 2024.- Venerdì ingresso 5 euro.- Sabato e domenica ingresso 10 euro.- Bambini fino a 10 anni: ingresso gratuito.- Over 70 anni: 50% di sconto.- Abbonamento tre giorni (venerdì, sabato e domenica): 15 euro.- Presentando all'ingresso il biglietto del venerdì, si ha diritto al 50% di sconto il sabato o la domenica.Venerdì 10 maggio - dalle ore 18 alle 24Dimostrazioni remiere lungo i canali antistanti la Fortezza Nuova, fruibili gratuitamente.Alle 21:30, sul canale antistante la Fortezza Nuova: grande galà d’apertura del festival visibile da tutte le strade frontali alla fortezza gratuitamente.Sabato 11 maggio - dalle ore 10 alle 24Giostra a cavallo, tornei, mercati, taverne, spettacoli all’interno della Fortezza Nuova.Nel primo pomeriggio si svolge un corteo storico dal Duomo di Livorno alla Fortezza Nuova.Domenica 12 maggio - dalle ore 10 alle 24Giostra a cavallo, tornei, mercati, taverne, spettacoli.Ore 20:45 concerto della band Furor Gallico.Maggiori informazioni e il programma compelto sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook dedicata.la Fortezza Nuova si trova nel cuore di Livorno in mezzo a un grande bacino d’acqua ed è collegata alla città da un ponte.Dalla stazione FS (2 km) si può raggiungere a piedi percorrendo Viale G. Carducci, attraversando Piazza della Repubblica e poi il ponte di Viale degli Avvalorati.