La Fiera del Libro a Iglesias

Informazioni, date e orari della Fiera del Libro

Calendario delle aperture

Torna per l’ottava edizione laa Iglesias.le piazze del centro storico di Iglesias accolgono un ricco programma di appuntamenti che conferma l’unicità nel panorama italiano di questo evento che puntualmente propone incontri, scambi e confronto con più di 50 ospiti per diffondere la cultura e la lettura in Sardegna ” è il tema dell’edizione 2023, da intendersi in senso geografico, storico, emozionale e concettuale e, per il secondo anno, il tema è condiviso da tutti i festival parte di RetePYM. Come già in passato, anche quest’anno Argonautilus organizza delle giornate espressamente dedicate agli alunni degli istituti scolastici, con laboratori specifici presso le scuole dal 17 al 21 aprile.Tra ledella fiera c’è ilnelle casette nel centro di Iglesias, ma oltre agli appuntamenti in città, sono in programma anche incontri in altre località del territorio: nello specifico si tratta di una rete di comuni partner come Domusnovas, Gonnesa, Portoscuso, Quartu Sant’Elena e Villamassargia sui quali si svolge per tutto l'anno la, e che avranno un ricco programma dedicato a ciascuno, con nomi importanti del panorama editoriale e letterario nazionale.Fiera del Libro Argonautiluscentro storico di Iglesias (Sud Sardegna).dal 22 al 25 aprile 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Iglesias dista quasi 55 km dall’aeroporto di Cagliari , dal quale è raggiungibile percorrendo la SS130.