I mercatini di Natale a Iglesias

Calendario delle aperture

sono l'evento che attendono turisti e cittadini per visitare una delle città più interessanti della, che si trova nella zona sud-occidentale dell'isola, meta da considerare anche nel periodo invernale.Siamo nell'entroterra, seppure non distanti dal mare, e Iglesias è frequentata principalmente in estate, ma riesce a conquistare i cuori dei passanti anche in altre stagioni per le, le sue chiese e le sue miniere, patrimonio dell'UNESCO.Tutti amano immergersi nell'atmosfera magica che si viene a creare nelle vie del centro storico, tra luci colorate e suggestive e tanti appuntamenti da vivere in questo periodo.Ai, in programma ilin Corso Matteotti e vie limitrofe ein Piazza Sella e centro storico, gli artigiani, artisti locali, hobbisti, associazioni e produttori enogastronomici propongono i loro prodotti nelle classicheche rendono l'atmosfera ancora più magica.Passeggiando tra gli stand si possono trovare tanteper originali decorazioni natalizie, tra cui creazioni artigianali sarde, profumi, giocattoli, oggettistica di arredamento, vestiti e tante specialità gastronomiche della Sardegna meridionale, da assaggiare o da acquistare per realizzare confezioni prelibate da mettere sotto l'albero.In concomitanza con la, i negozi e tutti gli esercizi commerciali del centro storico di Iglesias saranno aperti per consentire unoall'insegna del divertimento e del relax e il mitico trenino conduce i visitatori in giro per il centro.Durante l'evento grande spazio sarà dedicato ai, che troveranno sempre divertenti animatori pronti a coinvolgerli e farli vivere in modo speciale questa festa tanto attesa.centro storico di Iglesias (provincia del Sud Sardegna).7-8 dicembre e dal 13 al 24 dicembre 2019.maggiori informazioni sulla pagina Facebook ufficiale sul gruppo Facebook dedicato.in aereo o in nave ae poi in auto percorrendo la SS130. Chi viaggia in treno può scendere alla locale stazione di Iglesias.