Il Festival dell'Oriente a Malpensa

Informazioni, date, orari e prezzi del Festival dell'Oriente

Calendario delle aperture

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Dopo l’ appuntamento di Roma , ilfa tappa aper due fine settimana consecutivi, rispettivamente il. La sede dell’evento è(nei pressi di Busto Arsizio, provincia di Varese ), dove le musiche, i colori e le suggestive atmosfere orientali avvolgono i visitatori del festival.Tra i paesi ospiti di questa edizione troviamo i padiglioni di Cina, Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Mongolia, Sri Lanka, Thailandia, Tibet, Vietnam e tanti altri.Come sempre, l’occasione è buona per avvicinarsi all’e ai suoi mondi attraverso un ricchissimo programma fatto di danze, canti tradizionali ed esibizioni folkloristiche, ma anche anche riti spirituali, massaggi e cibo tipico. I paesi ospiti della kermesse presentano, tra cui la danza dei leoni sui pali, i balli in stile Bollywood, il concerto dei tamburi giapponesi taiko e quelli di musica mongola, la cerimonia di vestizione del kimono, le arti marziali, le maschere cinesi e moltissimi altri, oltre a incontri e seminari. Non mancano le mostre fotografiche, le aree dedicate alla, gli stand commerciali e la gastronomia tipica.Nei padiglioni di MalpensaFiere si gira scoprendo, yoga, fiori di bach, theta healing, meditazione, reiki, corsi di calligrafia e di cucina orientale, il matrimonio indiano, conferenze e workshop, con un focus sul Giappone , a cui è dedicato il. Il cibo è protagonista con idove si assaggiano le specialità gastronomiche asiatiche, senza dimenticare una parte più strettamente commerciale dedicata alle produzioni artigianali presso ilFestival dell’OrienteMalpensaFiere, via VI Settembre n°16, Busto Arsizio (Varese).20-21 e 27-28 maggio 2023.biglietto intero 14 €;biglietto ridotto 8 € (bambini dai 5 ai 10 anni compiuti e accompagnatori di disabili al 100%);gratuito per i bambini al di sotto dei 5 anni e portatori di disabilità dall'80% al 100% certificata da foglio verde o certificato Asl. Per i disabili sotto all'80% non sono previste agevolazioni.aperto dalle ore 10 alle 20:30.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale MalpensaFiere si trova a 1 km dell’autostrada A8 Milano-Varese, uscita di Busto Arsizio. Dal casello proseguire sulla SS336 con uscita Busto Arsizio-Cassano Magnago e quindi seguire le indicazioni per MalpensaFiere. Nello spazio esterno alla fiera c’è un ampio parcheggio che può ospitare oltre 2000 posti auto.Sia dalla stazione FS che dalla stazione Trenord di Busto Arsizio è disponibile il servizio navetta gratuito messo a disposizione dall’organizzazione del festival, che conduce direttamente in Fiera (e ritorno).