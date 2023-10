La Mostra Mercato Tartufo Marzuolo delle Crete Senesi a San Giovanni d'Asso

Informazioni utili per visitare la mostra mercato del tartufo

(frazione di Montalcino) torna per la 20° edizione la, in programma nel fine settimana delSi apre così la stagione dedicata ai tartufi (a giugno c’è la Mostra del Tarufo Scorzone, mentre a novembre la) in questo che è considerato uno dei borghi medievali più belli della Toscana Il Tartufo Marzuolo è certamente meno pregiato del più famoso “bianco” che si raccoglie in inverno, ma ha alcune caratteristiche che lo fanno apprezzare dagli appassionati: ha infatti une rimane più presente sulle pietanze rispetto al bianco, con sfumature piccanti e agliate. Alla festa i tartufi sono tutti a km 0, trovati esclusivamente dai tartufai affiliati all’associazione provinciale.Tra gli appuntamenti principali della nuova edizione segnaliamo la(solo su prenotazione) presso il salone del castello, dove le cuoche della Pro Loco ospitano chef stellati.La domenica si può raggiungere il Castello di San Giovanni viaggiando a bordo di unattraverso una ferrovia quasi dimenticata. È il, che offre l’opportunità di scoprire paesaggi inconsueti della campagna senese.Nei giorni della festa si effettuanoin abbinamento ad altri prodotti del territorio, simulazioni di cerca del tartufo e molto altro, e c’è la possibilità di acquistare il tartufo fresco presso il punto vendita dell'Associazione Tartufai senesi.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principaliMostra Mercato Tartufo Marzuolo delle Crete SenesiSan Giovanni d’Asso, fraz. di Montalcino (Siena).23-24 marzo 2024.ingresso gratuito.tel. 347 7638990, sito ufficiale dell'Associazione Tartufai.da(17 km) percorrere la SP14.Per chi è interessato, il Treno Natura parte dalla stazione ferroviaria di Siena domenica 26 marzo alle ore 8.55. Passando da Buonconvento e Monte Antico, raggiunge San Giovanni d’Asso alle 11:25. Alle 16.25 il treno riparte alla volta di Siena concludendo l’anello fra Val d’Orcia e Crete passando per Asciano. Prenotazioni treno al tel. 0577 48003.