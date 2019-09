La Mostra Mercato del Tartufo Bianco a San Giovanni d'Asso

Informazioni utili

Nel mese di novembre, come da tradizione, ogni anno va in scena la "" a San Giovanni d'Asso , piccolo centro della provincia di Siena immerso nel cuore verde della Toscana L'evento dedicato al prezioso e prelibato fungo è diventato un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del tartufo bianco ed è ormai una delle più importanti mostre mercato di tartufi in Italia Nel corso del tempo la manifestazione si è trasformata in un'attrattiva turistica, che ha attirato molti visitatori desiderosi di esplorare tutte le prelibatezze culinarie del posto, e allo stesso tempo ammirare ledella zona. I turisti, oltre ad apprezzare le qualità del tartufo bianco, vero fiore all'occhiello di questo territorio, possono conoscere tante altre eccellenze locali come il formaggio pecorino, l'olio extravergine di oliva, il miele ed il vino della Doc Orcia.Lasi svolgerà ilLa manifestazione prevede tante novità per tutti i turisti e i visitatori; inoltre, per chi è un amante del tartufo bianco e vuole conoscerne tutti i segreti, è possibile approfondirne la storia presso il Museo del Tartufo di San Giovanni d'Asso.Ilera una pietanza apprezzata sin dai tempi antichi nell'epoca dei Romani e dei Greci, i quali ritenevano che fosse stato. Tra aneddoti, curiosità e miti, giungendo fino ai tempi moderni, sarà possibile conoscere le varie simbologie che sono state attribuite al tartufo nel corso dei secoli.Sarà poi organizzata, in compagnia di persone che conoscono il territorio, una veraCon ili turisti potranno raggiungere le aziende agricole, dove conosceranno le tecniche di lavorazione del tartufo bianco presso i laboratori organizzati sia per i bambini che per gli adulti. A bordo di unsarà possibile intraprendere un viaggio emozionante, scoprendo la ricchezza della fauna e della flora della natura toscana tra i vari paesi limitrofi, un modo per apprezzare la tranquillità e la poesia dei paesaggi.Per le vie del borgo si potranno ammirare, oppure fare una deliziosa sosta presso i varidislocati lungo il paese dove apprezzare le prelibatezze del posto, oltre ovviamente al tartufo bianco.Nel caso non riusciate a partecipare, niente paura: qui il tartufo si celebra anche in primavera con laMostra mercato del Tartufo Bianco delle Crete SenesiSan Giovanni d'Asso, frazione del Comune di Montalcino (Siena).9-10-16-17 novembre 2019.maggiori informazioni sul sito ufficiale dela manifestazione.