Evoè festival, arte gastronomica e prodotti d'eccellenza a Recco

Informazioni utili, date e orari per visitare la Festa

Calendario delle aperture

, il comune di Recco apre le porte a “Evoè festival”, evento interamente dedicato all’Arte gastronomica e ai prodotti d’eccellenza.Fulcro della manifestazione piazza Nicoloso, proprio di fronte al palazzo Comunale, che per l’occasione ospiterà una grande struttura allestita con sedie a platea, area per interviste e show cooking. Per chi è di passaggio qui, l’occasione è davvero ghiotta perché sarà possibile ascoltare le interviste a opinion leader, appassionati di cucina, mastri focacciai e produttori agroalimentari, partecipare acon i ristoratori liguri, assistere a una puntata delle eliminazioni delcon l’Associazione Palatifini, o visitare ilcertificati GENOVA GOURMET, con uno spazio particolare alle tre DOP liguri di Assaggia la Liguria, Basilico Genovese DOP, l’Olio Extra Vergine di oliva DOP Riviera Ligure e l’Enoteca Regionale della Liguria.In chiusura delle due giornate, l’evento clou del festival: lacon i focacciai recchesi del Consorzio e(ore 18 circa).Guideranno gli intensi appuntamenti in programma Tinto (carismatico conduttore, con Federico Quaranta, del programma cult di Rai Radio Due Decanter) e Lucio Bernini (direttore del Consorzio della Focaccia di Recco).L’evento è organizzato dal Consorzio della Focaccia di Recco col formaggio, che ha ottenuto nel 2015 il marchio di tutela comunitario I.G.P. per il prodotto di cui porta il nome, il Comune di Recco, Camera di Commercio di Genova, FIPE-Confcommercio Liguria e FEPAG-Confcommercio Genova con il patrocinio Regione Liguria.Boccon divino di Chiavari - chef Israel FellerGli Scogli di Chiavari - chef Alessandro DentoneLe Cicale di Genova chef Matteo CostaInsolita zuppa ristorantino di S. M. Ligure - chef Margherita OlivieriBruxaboschi di Genova chef Matteo LosioMurena Suite di Genova chef Cristiano MurenaZupp di Genova chef Paolino Paolo FerralascoOrtica di Pieve Ligure - chef Matteo di MoroIl Genovese di Genova – chef Roberto PanizzaTrattoria dell’Acciughetta di Genova - chef Simone Vesuviano e Simone Rebora.Santa Monica di Genova - chef Simone LolliDa Lino di Recco - chef Marco MuraDa Ö Vittorio di Recco - chef Federico BissoVitturin 1860 di Recco - chef Umberto SquarzatiAlfredo di Recco - chef Fabrizio PassanoDa Angelo di Recco - chef Alberto OlivariDel Ponte di Recco - Max De Ferrari e Nico QuartulliPanificio Moltedo 1874 con Stefano e Mauro ContiMoltedo G.B. Titta con Lorenzo MoltedoTossini di Recco con Luca AlbarelloIl Peperone di Pontecorvo DOP – il Salame d’oca di Mortara IGPRoccaverano DOP – i Salumi DOP PiacentiniIl Basilico Genovese DOP – Olio DOP riviera ligureDaniel Fida con lo zafferano rosso, curry e aromatiche; Crosa di Vergagni con lo sciroppo di rose e conserve alle rose; Cascina Fornacia con il miele e conserve alle rose, ai frutti e ortaggi; Zafferano dei Giovi; Associazione produttori allevatori Razza Cabannina ARPAC. Antichi ortaggi del Tigullio: Gli orti di Cortino e I Tesori Di Levante. Nocciole Misto Chiavari: Pasticceria Barbieri e Cooperativa Borgonovo.: “Evoè festival” Arte gastronomica e prodotti d’eccellenza Recco (Ge): da sabato 25 a lunedì 27 marzo 2023: dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30: Ingresso libero: sagra gastronomica: Recco si trova a circa 20 chilometri a sud di Genova , a cui è collegata dalla E80Scopri tutti gli eventi della Liguria