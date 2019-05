La festa della Focaccia di Recco

Informazioni utili per partecipare

Calendario delle aperture

Maggio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Pronti per gustare la focaccia? Ma non una qualunque, bensì la più famosa: lada assaporare nei tanti punti gratuiti allestiti per le strade e le piazze del centro cittadinoSiamo in Liguria, nella Riviera di Levante , per una festa dedicata a un prodotto della tradizione italiana, tanto semplice quanto difficile da imitare: farina, formaggio fresco, olio extravergine, acqua, sale e la manualità dei “focacciai” recchesi, così importante da essere indicata perfino nel disciplinare di produzione.Giunta nel 2019 alla 64° edizione, questa festa si apre con la “focaccia del mattino”, quella normale e quella con le cipolle, mentre il pomeriggio si prosegue con la focaccia di Recco col formaggio IGP. Molti i punti dove degustare questa fragrante bontà gratuitamente, ma se non amate le code ricordate che potete acquistarla in uno dei tanti panifici o dei ristoranti aperti. Oltre allee ai, sono previsteper veri divoratori di focaccia.Una celebrità invidiabile per questa focaccia che vanta fan illustri se è vero che persino Guglielmo Marconi e l’Infanta di Spagna degustarono quella col formaggio arrivando appositamente a Recco. Già sul finire dell’Ottocento ritroviamo la focaccia di Recco col formaggio nei cinque forni cittadini e in seguito grazie all’intraprendenza dei panificatori e ristoratori questo prodotto vide crescere il suo successo in modo esponenziale.Una curiosità: il disciplinare del Consorzio di tutela prevede che l’area di produzione della focaccia Igp oltre a Recco, comprenda Camogli , un’area ristretta a ridosso del Golfo Paradiso. Lausata per la farcitura deve essere prodotta con latte certificato e proveniente dalle stalle liguri. Infine, la focaccia di Recco col formaggio deve essere cotta in forno e ne deve conservare la fragranza e l’aspetto.Festa della FocacciaRecco (Genova).19 maggio 2019.festa gastronomica.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale della manifestazione.il Comune di Recco si trova a circa una ventina di chilometri da Genova ed è raggiungibile in auto seguendo la A12 con uscita Recco.